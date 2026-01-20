L'omaggio di Mattarella: "Lui oltre le convenzioni". Meloni: "Simbolo eterno"

"Grazie di tutto". Saputo della scomparsa di Valentino, la premier Giorgia Meloni ha affidato ai social un sentimento di gratitudine: "Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana: oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto". Il cordoglio viaggia da X a Facebook alle agenzie di stampa. E il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella riconosce che "l'Italia perde uno stilista di successo, capace di guardare oltre le tendenze e le convenzioni. Il mondo della moda gli deve grandi intuizioni e splendide creazioni. Esprimo ai suoi familiari e ai collaboratori cordoglio e vicinanza". Raggiunti dalla notizia esponenti della politica si sono fermati a inviare un messaggio: "Ci ha lasciato un'icona del Made in ItalY, che ha reso il nostro Paese un'eccellenza mondiale e la cui visione e la creatività hanno illuminato le sfilate in tutte le città", questo il post su X del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Maestro di eleganza, simbolo del genio italiano conosciuto in tutto il mondo. Il nostro Paese perde un protagonista assoluto dello stile e della creatività, inimitabile e insostituibile. Una preghiera". Così ha scritto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Mentre il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha detto: "Una storia grandiosa di caratura internazionale, di ingegno, professionalità e dedizione al lavoro: Valentino Garavani e stato per oltre mezzo secolo un simbolo indiscusso della creatività italiana. Con quel rosso unico, divenuto cifra inconfondibile del suo stile, ha costruito un marchio inarrivabile. Non sarà mai dimenticato". Fra le dive di Hollywood si è espressa Gwyneth Paltrow: "Sono stata davvero fortunata a conoscere e ad amare Valentino. A conoscere il vero uomo, oltre la Leggenda. L'uomo innamorato della bellezza, della sua famiglia, delle Sue Muse, dei suoi amici. Dei suoi cani, dei suoi giardini e di una buona storia di Hollywood. L'ho amato profondamente. Amavo quando mi tormentava dicendomi di mettere almeno un po'di mascara quando andavo a cena da lui. Amavo la sua risata. Sembra davvero la fine di un'era. Mi mancherà immensamente, Riposa nel ritmo, Vava". La top model Cindy Crawford lo ha ricordato così: "Ho il cuore spezzato. È stato un vero maestro e sarò sempre grata per gli anni in cui ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con lui". Commossa la top Carla Bruni: "Lascerà al mondo tanta bellezza. Mi ricorderò sempre della sua grande gentilezza e della sua infinita eleganza. I miei pensieri vanno a Giancarlo Giammetti e a tutta la famiglia di Valentino". Dario Ballatini, lo storico imitatore di Valentino a "Striscia la Notizia", ha ricordato che "è stato la svolta della sua carriera". "Gli devo tutto. Quando iniziai a lavorare le mie imitazioni tv, per i primi 15 anni, non funzionavano.

Dopo un po' che lavoravo a 'Striscia' decidemmo di puntare su una imitazione di caratura internazionale che non fosse chiusa nello studio ma che andasse in giro. Scegliemmo Valentino e con lui nacque un nuovo tipo di televisione: il personaggio di fama mondiale, la presa in giro della moda che non era mai stata fatta".