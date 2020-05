"Niente soldi? Ecco la verità..." È pronta la querela per l'Inps

Tante promesse e pochi fatti. Un fracasso assordante. Un dramma nel dramma. Accuse e contro accuse. Volano stracci tra la Regione Lombardia e l’Inps, tanto che la prima è pronta a querelare la seconda. Al centro del contendere i ritardi sul pagamento della cassa integrazione e i sussidi. Siamo nella fase 2 ma, ancora oggi, c’è chi purtroppo deve fare i conti con problemi e difficoltà relativi alla fase 1. Qualcosa che si sperava essere ormai superato. È questo il caso dei lavoratori e delle aziende ancora in attesa del riconoscimento della Cig.

In molte regioni italiane, infatti, la cassa integrazione non è ancora arrivata. Diverse sono le aziende e i contribuenti che sono ancora in attesa di un riscontro per quanto riguarda il riconoscimento o meno della misura. Le domande sono bloccate e i lavoratori, giustamente, chiedono risposte. Nei giorni scorsi sono stati rivolti appelli al governo e all’Istituto di previdenza. Ma le cose ancora non funzionano. Migliaia di persone sono in casa senza poter lavorare. Le imprese hanno cessato la loro attività, dovendo rinunciare a una parte decisamente importante del proprio fatturato.

Sono situazioni in cui le difficoltà non mancano. Per questo motivo i ritardi della Cig, fin da subito, sono stati argomento di discussione e malessere. L’Inps ha voluto mettere in chiaro le cose. Eventuali ritardi sarebbero da attribuire alle regioni che non hanno trasmesso le richieste o che non lo hanno fatto nei tempi previsti. Ma i ritardi sono diffusi. Non riguardano solo la Lombardia. Si sono verificati anche in Piemonte e in Sicilia, dove tantissime sono le persone in attesa di ricevere risposte. Stessa situazione in Emilia Romagna.

Quello con cui devono confrontarsi aziende e lavoratori è un sistema inefficiente. La burocrazia non aiuta. Problema che non può che fare male agli affari. "Ormai da settimane assistiamo a un quotidiano scaricabarile da parte dell’Inps sulle Regioni per giustificare i mancati pagamenti della cassa integrazione che il governo aveva assicurato sarebbero avvenuti entro fine aprile. L’ultima evidenza della confusione che regna all’Inps e, che genera la diffusione di vere e proprie fake news, lo si trova sul proprio sito. E riguarda report giornaliero appena pubblicato" , chiarisce imbufalita in una nota la Regione Lombardia.

Non si capisce come mai solo in corrispondenza della Lombardia ci siano due righe con numeri di pratica diversi: in una, risultano decretate da Regione appena 37 domande di cui autorizzate 33. Nell’altra, 19.807 di cui autorizzate 6.484. Mentre i decreti trasmessi dagli uffici regionali sono 48.209 come risulta dal sito di Regione Lombardia dove sono pubblicati i dati assieme agli stessi decreti.

Stranamente è cambiata anche la struttura dell’intero report dell’Inps: la tabella relativa alle domande gestite dalle Regioni al 27 aprile aveva tre colonne in più, in cui veniva pubblicato anche il numero delle prestazioni già pagate dalla stessa Inps e dei lavoratori beneficiari. "Insomma, non siamo solo di fronte a uno sconcertante disallineamento tra banche dati. Siamo di fronte a una vera e propria alterazione di dati" .