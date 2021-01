Lady Mastella all'attacco di Renzi, Salvini e Meloni

Sandra Lonardo è intervenuta al Senato per annunciare la sua volontà di dare la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Quello della senatrice del gruppo Misto è stato un intervento molto duro, durante il quale ha tirato in ballo Giorgia Meloni (che ha parlato ieri alla Camera) e Matteo Salvini, che invece parlerà oggi prima del voto. Ma la senatrice ha chiamato in causa anche Matteo Renzi, in un discorso polemico e destinato a creare far parlare.

" Questo Paese richiede, da chi lo ama, non crisi di Governo, ma slanci generosi e governabilità, è stremato sanguinante, spaesato. La ruota quadrata non gira più, la forbice tra ricchi e poveri si allarga, c'è paura del futuro. Il sistema avanza a fatica. La classe media balbetta nella insicurezza, il bisogno è più marcato. Mezzo milione di disoccupati in più. Per queste ragioni mi sento responsabile e darò il mio voto al governo europeista del presidente Conte ", ha esordito Sandra Lonardo rivendicando una responsabilità che, almeno nelle sue parole " nulla chiede e nulla pretende ".

È a questo punto che la senatrice dà la stoccata ai suoi due colleghi della Lega e di Italia viva: " Un gruppo di parlamentari con il coraggio della responsabilità, lo stesso mostrato da Salvini e Renzi in altri momenti, fa scelte non di avallo alla forma di governo ma di amore per il paese e si grida allo scandalo. Oggi questo paese richiede da chi lo ama non crisi di governo ma slanci generosi e governabilità. Per queste ragioni mi sento responsabile, costruttrice, e darò il mio voto al governo europeista del presidente Conte ".

Sandra Lonardo, quindi, punzecchia il leader della Lega: " Mai nella vita avrei immaginato di fare oggi l’elogio del senatore Salvini e del suo coraggio della responsabilità. Gli do atto che dopo mesi dalle elezioni riuscì con sprezzante senso del pericolo mediatico a rompere il patto di solidarietà politica con Forza Italia e Fratelli d’Italia e fece da costruttore per la inedita alleanza con gli odiati Cinquestelle ".