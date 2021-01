La Lonardo si tira fuori: "Il gruppo non è omogeneo"

Sandra Lonardo continuerà a sostenere Giuseppe Conte, pur non volendo rientrare in un gruppo non omogeneo. Lady Mastella non intende entrare nel nuovo gruppo al Senato dei Costruttori. E il motivo lo ha spiegato chiaramente: “Un nuovo gruppo senza omogeneità politica e con esperienze diversissime non è quello che auspico in vista di un nuovo progetto, quello del “Meglio Noi”, cui, con altri all'esterno del Parlamento, stiamo dando vita" .

"No a gruppo non omogeneo"

Un altro progetto in corsa quindi, che non ha nulla a che vedere con i Costruttori. La senatrice del Misto ha inoltre aggiunto che i responsabili, presi singolarmente, sono stati fondamentali affinché si evitasse di precipitare nella crisi di sistema. Adesso però, secondo la Lonardo, si deve cercare di ricomporre e allargare quanto più possibile, senza esclusioni. Conte può però stare tranquillo, l’appoggio della senatrice lo avrà sempre. Lonardo ha detto di augurarsi che, sempre guidati dal premier dimissionario, tutte le forze politiche che hanno condiviso l’esperienza di governo riescano a mettere da parte le ostilità inutili e incomprensibili e che riescano a lavorare per far nascere un governo che riesca a dare fiducia a una Italia, a suo dire, scossa e impaurita, che non capisce le ragioni della crisi avvenuta.

La senatrice ha anche tenuto a ricordare: "Nella mia storia ho visto incomprensioni tra i cavalli di razza democristiani, ma che, al momento giusto, sapevano mettere da parte anche i litigi ed i difficili rapporti umani per il bene della Dc e per il bene del Paese. A Conte e Renzi è richiesto altrettanto oggi, con la mediazione politica del Pd, che deve svolgere questa funzione di pacificazione" .

La lite sul simbolo

Intanto, è nato ufficialmente il gruppo dei responsabili al Senato che, con gran sorpresa, dovrà appunto fare a meno della signora Mastella, una dei maggiori sponsor dell’operazione costruttori a favore di Conte. Il colpo di scena sarebbe avvenuto nella serata di ieri, dopo che Conte ha lanciato un appello finale a tutti coloro che hanno "a cuore le sorti della Repubblica, in nome di un governo di salvezza nazionale" . Secondo quanto riportato da Adnkronos da fonti parlamentari di maggioranza, la Lonardo avrebbe abbandonato dopo un botta e risposta con Maria Rosaria Rossi sul simbolo del nuovo gruppo.

Lady Mastella sembra volesse aggiungere vicino al logo del Maie e del Centro democratico anche il suo simbolo “Noi campani”, con il quale si era presentata alle regionali in Campania sostenendo De Luca. L’idea non sarebbe però piaciuta alla Rossi. Tra le due litiganti avrebbe vinto l’ex forzista grazie al recupero in extremis di due responsabili, necessari per fare nascere il nuovo gruppo pro Conte. A quel punto la presenza della Lonardo era ininfluente. Da dire però che Rossi ha smentito questa ricostruzione che sarebbe stata fatta da chi ha partecipato alle trattative confermando la tensione sul simbolo da usare.