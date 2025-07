Luce e gas, si cambia. Da oggi le bollette saranno più chiare e trasparenti

Scatta una piccola rivoluzione per milioni di utenti italiani: da oggi le bollette di luce e gas cambiano volto. Circa 30 milioni di forniture elettriche e oltre 24 milioni di contratti gas riceveranno documenti completamente rinnovati, pensati per garantire maggiore chiarezza e confrontabilità. L'obiettivo? Rendere più comprensibile il costo dell'energia, facilitare il confronto tra offerte e aiutare le famiglie e le imprese a orientarsi nel mercato libero.

L'iniziativa arriva per volontà dell'Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha imposto nuove regole ai circa 700 operatori attivi in Italia. Le aziende dovranno ora pubblicare con evidenza le condizioni economiche e tecniche delle offerte, corredate da un codice identificativo e una scheda sintetica. Secondo l'Autorità, si tratta di un passo decisivo per stimolare la concorrenza e agevolare il passaggio da un fornitore all'altro, un'opzione già scelta nel 2024 da quasi il 25% dei clienti elettrici e da un quinto di quelli del gas.

Il cambiamento più evidente riguarda la struttura modulare della nuova bolletta, suddivisa in tre sezioni principali. La prima è il frontespizio unificato, identico per tutti gli operatori, che raccoglie sinteticamente le informazioni principali: importo da versare, periodo di riferimento, stato dei pagamenti, dettagli sull'offerta. Dovrà anche includere i dati anagrafici del cliente (nome, codice fiscale, indirizzo o partita Iva), il tipo di servizio (elettricità o gas) e la classificazione contrattuale (mercato libero, tutela o vulnerabili).

Sempre in prima pagina saranno indicati anche il codice identificativo del punto di fornitura (Pod per l'energia, Pdr per il gas), le modalità di pagamento, la data di scadenza dell'offerta e l'eventuale applicazione del bonus sociale, evidenziando i recapiti per assistenza guasti e informazioni.

A seguire, la seconda sezione ospiterà lo "Scontrino dell'energia", vera novità del formato. Questo riquadro propone un riepilogo visuale dei costi, suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota consumo, secondo la formula "quantità per prezzo". In altre parole, ogni utente potrà capire in modo immediato quanto ha speso per ogni voce, incluse tasse, imposte, bonus, canone Rai e altri eventuali addebiti.

Chiude il documento il "Box offerta", che riassume le condizioni economiche applicate: nome e codice dell'offerta, metodo di calcolo del prezzo (fisso, variabile o misto), articolazione oraria (unica, per fasce o su base oraria) e scadenze. Il tutto sarà affiancato da un QR code per consultare online tutti i dettagli.

"La nuova bolletta è stata studiata con molta cura: si tratta di una riforma profonda, frutto di un lungo percorso di ascolto e analisi condotto dall'Autorità, con l'obiettivo di offrire ai consumatori uno strumento in grado di coniugare le esigenze di sintesi e di comprensibilità con la necessaria completezza informativa", ha dichiarato Stefano Besseghini, presidente dell'Arera. "Crediamo sia utile inserire nelle bollette degli italiani indicazioni agli utenti su come evitare sprechi energetici, ridurre i consumi e risparmiare sulla spesa di luce e gas", ha spiegato il presidente Carlo Rienzi evidenziando che "è indispensabile poi prevedere sia nei contratti di fornitura che nelle bollette riferimenti su come difendersi dalle pratiche scorrette degli operatori dell'energia".

Secondo l'associazione dei consumatori, infine, è fondamentale "diffondere indicazioni trasparenti volte ad incrementare la concorrenza tra operatori e abbassare le tariffe, inserendo informazioni chiare e puntuali sulle tariffe scontate in scadenza".