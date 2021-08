L'Ue a gamba tesa: "Approvare il Ddl Zan"

Rimandato a settembre per l'incapacità dei vari partiti della maggioranza di trovare una quadra, il Ddl Zan non è affatto finito nel dimenticatoio come molti pensavano. A riportare l'attenzione sulla scottatante questione è addirittura l'Unione europea, che dall'alto del suo scranno chiede all'Italia di approvare il disegno di legge.

Insomma, ancora una volta il Consiglio d'Europa si intromette nelle faccende italiane, e lo fa tramite il comunicato "Orgoglio contro umiliazione" di Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani. Un'esortazione, quella della Mijatovic, che non arriva a caso, dato che a breve si terrà la parata del World Pride 2021.

Naturalmente non è tardata la replica dell'ideatore del Ddl. Il deputato dem Alessandro Zan non ha perso tempo, rilanciando la presa di posizione del commissario per i diritti umani. "La Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic difende il ddl Zan proprio perché tutela 'orientamento sessuale' e 'identità di genere' condannando chi lo sta ostacolando da mesi e dividendo l'Europa in 2: stati avanzati e arretrati. Dove vogliamo stare?" , ha cinguettato il rappresentate del Partito democratico sulla propria pagina Twitter. L'argomento, insomma, non è affatto chiuso e le polemiche sono pronte a riaccendersi, soprattutto adesso che il governo si trova a gestire la spinosa questione del green pass.

Intanto, Piergiorgio Dellagiulia, insegnante di religione presso l’istituto statale Velso Mucci di Bra (Cuneo), sarà trasferito dal proprio posto di lavoro a causa di alcuni post pubblicati su Facebook contro il disegno di legge, come denunciato anche da Fratelli d'Italia. Un'interrogazione sulla vicenda è stata già rivolta al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Il clima, insomma, è tesissimo. Un docente dovrà lasciare una cattedra occupata per ben 16 anni, e tutto per aver espresso la propria opinione da privato cittadino, opponendosi al Ddl Zan. "Il mio trasferimento è stato motivato con il calo di studenti che scelgono di avvalersi dell'insegnamento di religione nelle mie ore, ma i miei post avevano scatenato una tale bufera in città da spingere il preside a prendere le distanze dalle mie idee a nome della scuola" , ha dichiarato Dellagiulia, come riportato dal Corriere. " La scuola è finita nella bufera, c'erano genitori che minacciavano di non iscrivere più i figli, ho una classe dove soltanto 2 allievi su 21 seguono le sue lezioni. Ma il ministro Bianchi deve sapere che questo insegnante è un supplente, quindi non si può nemmeno parlare di trasferimento ", ha spiegato il preside dell'istituto.