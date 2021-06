Lukashenko allo scontro: rotti i rapporti con l'Europa

La Bielorussia ha richiamato il suo ambasciatore presso l'Unione europea e sospenderà la sua partecipazione al partenariato orientale, un'iniziativa per rafforzare i legami tra l'Ue e i suoi vicini ex sovietici, dopo che Bruxelles ha imposto nuove sanzioni in seguito al dirottamento del volo Ryanair diretto a Vilnius per arrestare un dissidente. La Bielorussia «non può adempiere ai suoi obblighi ai sensi di questo accordo nel contesto delle sanzioni e delle restrizioni imposte dall'Ue», ha affermato il ministero degli Esteri bielorusso, aggiungendo che il suo rappresentante presso l'Unione europea è stato richiamato a Minsk per consultazioni. «Il diplomatico è stato informato dei passi concreti per quanto concerne la risposta forzata alle azioni dell'Ue che minacciano la sicurezza nazionale della Bielorussia e causano danni diretti alla sua economia e ai suoi cittadini», si legge in una nota. Il ministero degli Esteri di Minsk esprime rammarico poiché «la sospensione forzata dell'accordo avrà un effetto negativo sulla nostra cooperazione con l'Ue nella lotta all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata».

Con la decisione di ritirarsi dal partenariato orientale con Ue, «la Bielorussia ha fatto un altro passo indietro», secondo il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. «Ciò aumenterà ulteriormente le tensioni e avrà un chiaro impatto negativo sulla popolazione della Bielorussia - si legge ancora nel commento postato dal capo dei leader Ue sul suo profilo Twitter - privandola delle opportunità fornite dalla nostra cooperazione». La Bielorussia ha inoltre vietato l'ingresso nel Paese ai rappresentanti delle agenzie dell'Ue e di coloro che, facenti parte degli Stati membri, «hanno contribuito all'introduzione di misure restrittive» nei confronti di Minsk. Inoltre ha iniziato ad attuare la procedura «di sospensione dell'accordo di riammissione con l'Ue» in quanto è impossibile per Minsk adempiere ai propri obblighi alla luce delle sanzioni. Le misure restrittive sono state introdotte nei confronti del regime bielorusso per rispondere all'escalation di gravi violazioni dei diritti umani.