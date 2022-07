L'ultimatum di Forza Italia: "Draghi bis senza M5S o elezioni"

La strada di un Draghi bis si fa sempre più in salita. Le posizioni tra i partiti di maggioranza sembrano essere inconciliabili: mentre Forza Italia e Lega hanno sbarrato la strada agli irresponsabili del Movimento 5 Stelle in un ipotetico nuovo governo, il Partito democratico ha allungato la mano a Giuseppe Conte per farlo restare in maggioranza e proseguire come se non fosse accaduto nulla. Ma gli azzurri hanno messo le cose in chiaro: si tornerà alle urne se non si riuscirà a partorire un nuovo esecutivo senza il M5S.

L'avvertimento di Forza Italia

A mettere le mani avanti è stato Antonio Tajani che, a margine della terza edizione dell'evento del movimento azzurro "Anuman la foresta delle idee", ha messo un veto sui grillini e ha avvertito il Pd: " Se non ci sarà un altro governo Draghi senza i 5 Stelle si tornerà a votare. Provocare una crisi di governo in un momento così complicato a livello nazionale e internazionale è veramente da irresponsabili ".

Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha dichiarato che tutte le conseguenze negative che si prospettano saranno da attribuire alla mossa del Movimento. Ecco perché i forzisti non hanno alcun dubbio sul fatto che l'atteggiamento adottato dal M5S impedisce di continuare a condividere posti di comando nell'esecutivo: " Non possiamo continuare a governare con i 5 Stelle, la nostra presenza è alternativa alla loro ".

I paletti del centrodestra

Proseguono i contatti tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini: entrambi, nel corso di un recente colloquio telefonico, hanno ribadito la necessità di muoversi in piena sintonia e senza divergenze. L'asse tra Forza Italia e Lega ha alla base l'impossibilità di tollerare la presenza del Movimento 5 Stelle nel governo. La scelta dei grillini di non votare la fiducia al decreto Aiuti ha portato a trarre delle conseguenze da parte degli azzurri e dei leghisti: " Non è più possibile contare sul M5S in questa fase così drammatica ".

Letta implora Conte

La sfiducia verso un Draghi bis trova le ragioni proprio sulla differenza di vedute tra i partiti. Oltre Forza Italia e Lega, anche Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda hanno espresso la richiesta di andare avanti senza i 5 Stelle. Invece il Partito democratico non si arrende e rincorre Conte. Come si potrà trovare un punto d'incontro?