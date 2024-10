Mady Gio, guai col Fisco per la star di OnlyFans. "Dichiarava 50mila euro, evasi 1,5 milioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Seguitissima su OnlyFans, piattaforma web di contenuti per adulti (un giro d'affari mondiale nel 2023 di 6,6 miliardi, secondo il Codacons), guadagnava milioni, ma dichiarava introiti trascurabili. Inoltre avrebbe trasferito la residenza fiscale in Svizzera per pagare meno tasse e avrebbe però continuato a vivere e lavorare in Italia. Lei è Madalina Ioana Filip, in arte Mady Gio, un seno importante e un passato da cameriera in un bar. Ha 29 anni, è nata in Romania e abita a Cassano Magnago, non lontano da Varese. La Guardia di finanza ieri ha denunciato la «content creator» per un'evasione fiscale da 1,5 milioni di euro.

Dei propri «guadagni milionari» Mady Gio si vantava in tv e in radio. Da qui sono partite le indagini delle Fiamme gialle della Compagnia di Gallarate. «Ho sempre pagato le tasse, sia in Italia che in Svizzera», dichiara la donna sui social. «Leggo ricostruzioni fantasiose sul mio conto». E il suo legale, l'avvocato Riccardo Lanzo: alla signora Filip preme «respingere sin d'ora con fermezza qualunque accusa di evasione fiscale e di fittizietà della residenza svizzera». Torniamo alle accuse della Gdf del Comando provinciale di Varese. L'imprenditrice digitale, che ha migliaia di fan che pagano un abbonamento per seguire i suoi contenuti hard, in pubblico ostentava una «grande disponibilità economica» e «guadagni milionari», ma ufficialmente dichiarava 50mila euro di ricavi. Su richiesta degli inquirenti poi OnlyFans ha comunicato di aver corrisposto alla professionista del sesso online circa 1,5 milioni nel 2021 e 2022. Inoltre all'inizio del 2022 la 29enne ha spostato la residenza anagrafica in Svizzera, anche se «gli affetti, un conto corrente e il proprio dominio web» continuavano a risultare con base in Italia.

La denuncia presentata alla Procura di Busto Arsizio è per il reato di dichiarazione infedele per l'Irpef evasa nel 2022. È compresa (per 360mila euro) la cosiddetta «tassa etica», cioè, spiega la Gdf, «l'addizionale Irpef collegata alla produzione di redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, inteso in senso ampio come ogni opera che ritrae in modo esplicito atti sessuali e che offende il comune sentimento del pudore nonché quelli che fanno leva sulla credulità popolare attraverso trasmissioni in tv». Mady Gio vanta un milione e mezzo di follower su Instagram, è stata ospite della Zanzara e compare anche in un video di Fabri Fibra. «Ho fatto per dieci anni la cameriera - aveva raccontato a Radio Deejay -, guadagnavo mille euro al mese.

Ora con una mia foto in topless guadagno 40 o 50 dollari, i migliori clienti spendono anche 7mila euro al mese. Nel mese migliore che ho fatto da quando sono su OnlyFans, cioè da quasi due anni, ho guadagnato 170mila euro».