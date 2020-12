"Maggioranza fuori controllo..." L'incidente che fa tremare Conte

Nervi a fior di pelle tra le file della maggioranza, al termine di una giornata in cui si è consumato l’ennesimo tutti contro tutti. L’ultima controversia è sorta in seguito al mancato voto del Movimento 5 Stelle sul parere delle commissioni parlamentari in merito al contratto di programma della linea alta velocità Torino-Lione. I pentastellati non hanno preso parte alla votazione in commissione lavori Pubblici sullo schema di contratto della Tav. " Una decisione inesorabile - hanno scritto in una nota i senatori grillini - viste le lacune di questo schema sul fronte numerico e giuridico ".

L’affondo del M5s

L’arringa del M5s si fa via via sempre più pungente. " La nostra posizione sulla Torino-Lione è nota, ma lo schema risulta del tutto invotabile. Non c'è nessuna previsione chiara sul traffico sulla tratta, sui costi si riscontrano opacità e voragini diffuse, senza che venga chiarito una volta per tutte chi paga cosa e per quali somme ", si legge ancora nel comunicato.

Ma non è finita qui, perché i grillini hanno sottolineato che, in caso di eventuali controversie, "s arà l'autorità francese a definirle" , creando uno " sbilanciamento irricevibile, che mette al solito il nostro paese alla mercè degli umori altrui ". In più, il M5s ha rimarcato " l'obsolescenza di un'opera che va avanti a passo di lumaca, e che se tutto andrà per il verso giusto sarà pienamente operativa solo tra quindici anni, quando risulterà antiquata e non al passo coi tempi ". " Come M5s - hanno concluso i senatori pentastellati - abbiamo semplicemente preso una scelta di buon senso" .

Una scelta che, a quanto pare, non è affatto piaciuta a Italia Viva. Matteo Renzi è stato chiarissimo. "S ull'alta velocità non facciamo sconti a nessuno. L'unico vero attacco al governo lo ha fatto il Movimento cinque stelle non votando il parere sull'alta velocità. Non siamo noi a complottare contro il governo, ma è chi dice no all'alta velocità che complotta contro l'Italia ", ha concluso l'ex premier.

Tutti contro tutti

Proprio mentre il governo dovrebbe dimostrarsi saggio e guidare l’Italia sulla strada della ripartenza, ecco scoppiare una " guerriglia irresponsabile " tra i partiti della maggioranza, per usare le parole di Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. " Non so quali segnali si stiano lanciando i partiti di maggioranza, ma è in atto una guerriglia irresponsabile sulla pelle del Paese ", ha puntualizzato Bernini in una nota.

" Oggi in commissione al Senato il Movimento cinque stelle si è di nuovo barricato sulla trincea anti-Tav, e solo il voto responsabile - e determinante - di Forza Italia e Lega ha consentito di evitare una figuraccia internazionale determinata dal blocco di un asse strategico per l’Europa ", ha aggiunto Bernini.