La magistratura è nel caos: rinviato il processo a Salvini

Causa coronavirus e causa probabilmente le chat dei magistrati che hanno mandato in tilt il Csm, è stato rinviato a dopo l’estate il processo a Matteo Salvini. Il dibattimento che vede l’ex ministro dell’Intero accusato di sequestro di persona per aver bloccato per quattro giorni lo sbarco degli immigrati a bordo della Gregoretti, sarebbe dovuto iniziare in data 4 luglio presso il tribunale dei ministri di Catania.

Ora, invece, la svolta, la cui motivazione ufficiale è il rallentamento della giustizia italiana per colpa della pandemia di coronavirus, che ha ulteriormente frenato il già lento e farraginoso meccanismo dei tribunali del Belpaese. Il processo, scrive La Repubblica, è stato posticipato a ottobre.

A differenza del caso Diciotti, quando l’allora governo gialloverde salvò il titolare del Viminale dal primo assalto giudiziario, per la nave della Guardia Costiera Italiana il Parlamento – a nuova maggioranza giallorossa – ha concesso l’autorizzazione a procedere nei confronti del segretario della Lega.

Peraltro, proprio in questi giorni, è atteso un nuovo e importante voto a Palazzo Madama. Quale? Quello della giunta immunità del Senato, chiamato a esprimersi su Salvini o meglio sulla richiesta di rinvio a giudizio per il caso di una terza nave, quella della Open Arms.

Questo della Open Arms rappresenta nei fatti un caso sostanzialmente analogo a quello della Diciotti e della Gregoretti, visto che l’ex ministro dell’Interno è accusato sempre di sequestro di persona "plurimo e aggravato" per non aver concesso lo sbarco immediato all’imbarcazione della Ong con circa centocinquanta migranti a bordo.

Sul processo a Matteo Salvini pesano le inquietanti chat dei magistrati, che vedono protagonista l’ex consigliere del Csm e toga Luca Palamara, scoperte da LaVerità, nelle quali i magistrati dicevano sostanzialmente che "Salvini ha ragione, ma va comunque attaccato" .