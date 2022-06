Sale la tensione in maggioranza, Draghi torna d'urgenza dal vertice Nato

Mario Draghi sarebbe dovuto rimanere a Madrid fino a domani. Nella capitale spagnola si sta svolgendo un importante vertice Nato al quale il premier italiano è stato chiamato a partecipare ma già stasera il presidente del Consiglio salirà a bordo dell'aereo di Stato per fare ritorno d'urgenza a Roma. L'incontro Nato di domani si dovrà svolgere senza di lui, richiamato in Italia per un Consiglio dei ministri eccezionale per la riduzione delle bollette. Al suo posto, a Madrid ci sarà il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. È impossibile non vedere anche ben altro, oltre al Cdm straordinario, dietro la decisione di Mario Draghi di far ritorno a Palazzo Chigi, alla luce delle minacce e le tensioni di queste ultime ore nelle maggioranza.

Da Madrid, dopo le esternazioni forti di Giuseppe Conte a seguito della presunta richiesta di Mario Draghi a Beppe Grillo di sollevare l'attuale leader politico del M5s per " inadeguatezza ", il presidente del Consiglio ha risposto con la sua solita calma e flemma: " Ci siam parlati con Conte poco fa, lo avevo cercato stamattina, mi ha richiamato lui, abbiamo iniziato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto ". E l'incontro potrebbe esserci già domani ma, comunque, Mario Draghi ha rassicurato tutti sulla tenuta della sua maggioranza: " No, il governo non rischia ".

Nel frattempo, in attesa del ritorno di Mario Draghi, da Palazzo Chigi sottolineano che " il presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dal M5S ". E i fedelissimi di Beppe Grillo raccontano all'Adnkronos di uno sfogo avuto da Beppe Grillo in mattinata mentre si consumava lo psicodramma di Conte: " Ogni volta vengo strumentalizzato e raccontano cazzate su di me e su Draghi... ".