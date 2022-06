Il sospetto di Salvini: "Così mettono a rischio il governo..."

La guerra in Ucraina, le difficoltà economiche attraversate da aziende e cittadini o ancora l’emergenza lavoro. Sono tanti i dossier sul tavolo del governo, ma per la sinistra la priorità è chiara: ius scholae e cannabis. In altri termini, la concessione della cittadinanza italiana dopo aver frequentato almeno cinque anni di scuola e il lasciapassare per liberalizzare una sostanza stupefacente dannosa per la salute. La maggioranza è destinata a dividersi, Matteo Salvini teme per la tenuta della maggioranza.

“Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani” , l’analisi categorica di Salvini in un post pubblicato su Twitter: “In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati e cannabis anzichè occuparsi di lavoro, tasse e stipendi” . Impossibile escludere ripercussioni per l’esecutivo, dunque. E menomale che secondo Letta & Co. era il centrodestra di governo a creare frizioni nell’azione di Draghi.

Dopo il (presunto) successo alle amministrative, il segretario Pd Enrico Letta prova a dettare la linea del governo. Ius scholae e cannabis rappresentano due cardini dell’agenda dem, al punto da mettere a rischio la solidità della maggioranza in un momento così delicato a livello internazionale. Una mossa simile a quella tentata mesi fa con il ddl Zan, poi scomparso dal dibattito mediatico nonostante proclami e promesse. Sulla stessa linea di Salvini, Giorgia Meloni non ha utilizzato mezzi termini: “Mentre imprese e cittadini sono in ginocchio davanti una grave crisi economica, caratterizzata dal caro carburante e dagli aumenti in bolletta, la sinistra al governo porta in Aula le sue priorità: cittadinanza facile agli immigrati e legalizzazione degli stupefacenti. Come sempre, totalmente sconnessi dalla realtà” .