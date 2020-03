Di Maio alza la voce: "L'Italia merita rispetto, basta con gli egoismi"

Dall'Italia continuano ad arrivare avvertimenti e frecciatine nei confronti dell'Europa. L'ultimo ad alzare la voce è stato Luigi Di Maio, che sui propri profili social è intervenuto per sensibilizzare l'Ue: " La voce dell’Italia deve arrivare in tutto il mondo. Ed è necessario usare ogni strumento per far arrivare un messaggio chiaro agli altri Stati: l’Italia merita rispetto ". Il ministro degli Esteri ha sottolineato l'importanza della collaborazione e del sostegno dell'Unione europea, che proprio in questo momento di emergenza ha la possibilità di " dimostrare solidarietà verso uno dei Paesi fondatori dell’Ue ". Il grillino ha assicurato che il governo si impegnerà a fare " tutto il possibile per il nostro popolo, ma l’Europa faccia la sua parte. No a egoismi, serve coraggio! ".

La voce dell’Italia deve arrivare in tutto il mondo. Ed è necessario usare ogni strumento per far arrivare un messaggio chiaro agli altri Stati: l’Italia merita rispetto. L’ho ribadito nell’intervista rilasciata a @euronews, emittente tv che trasmette in quasi in tutta Europa. pic.twitter.com/BrUUeDVO5R — Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 29, 2020

Il monito del pentastellato arrivano all'indomani delle parole di Ursula Von der Leyen: la presidente della Commissione europea ha bocciato i Coronabond giudicandoli un misero " slogan " e un'opzione a cui " non si sta lavorando ". In serata poi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver annunciato l'anticipo straordinario per le amministrazioni locali, ha spiegato: " Il compito della proposta non è rimesso alla presidente della commissione, ma all'Eurogruppo ". Successivamente ha avvertito che l'Europa è chiamata a dimostrarsi " di essere all'altezza di questa chiamata della storia " poiché non c'è uno Stato " che si salva da solo ". Il premier ha perciò assicurato che si batterà " fino all’ultima goccia di sudore, fino all'ultimo grammo di energia per ottenere una risposta europea forte, rigorosa e concreta ".

"Grande occasione per l'Ue"