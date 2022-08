"E poi candida Di Maio…". Così Renzi inchioda Letta

La predica, anche in questo caso, è arrivata dal pulpito sbagliato: quello di chi travisa la realtà e ha la memoria corta. Molto corta. Gli attacchi strumentali rivolti nelle scorse ore a Silvio Berlusconi per le sue considerazioni sul presidenzialismo hanno rivelato, ancora una volta, tutta l'ipocrisia della sinistra. Con la bava alla bocca, i leader dell'ammucchiata elettorale rossa si erano precipitati a inveire contro il Cavaliere, insinuando che avesse mandato un preavviso di sfratto a Mattarella. E poco importa che l'ex premier avesse fermamente smentito quella interpretazione. Ad alzare i toni, in particolare, era stato il segretario Pd Enrico Letta, scatenato contro il fondatore di Forza Italia.

" È cominciato l'assalto a Mattarella ", aveva strillato il leader dem, agitando il solito spauracchio della destra brutta, cattiva e " pericolosa ". Nella sua invettiva contro Berlusconi e il centrodestra, però, Letta non si rendeva conto dell'imbarazzante contraddizione della quale si stava rendendo protagonista. A inchiodare il segretario Pd per quell'attacco pieno di incoerenze ci ha pensato Matteo Renzi. Intervenendo nella serata di ieri al talk show Controcorrente, su Rete4, il leader di Italia Viva ha infatti affermato: " Vorrei una campagna non sulle polemiche. Chi critica Berlusconi è il Pd che candida Di Maio. Di Maio aveva detto che a Mattarella andava fatta la procedura di impeachment e ora il Pd lo candida. Siamo seri... ". Colpito e affondato Letta.

Come già avevamo ricordato su queste pagine, nel 2018 l'allora capo politico dei pentastellati arrivò infatti a chiedere apertis verbis lo stato d'accusa per il presidente della Repubblica. Ne scaturirono accese polemiche bipartisan e in quell'occasione, per onore di verità, a criticare con fermezza la proposta del leader grillino fu proprio Silvio Berlusconi. " Il Movimento Cinque Stelle che parla di impeachment è come sempre irresponsabile ", tuonò il leader di Forza Italia. Chissà, forse Enrico Letta era assente o distratto, al punto da non accorgersi nemmeno oggi di essersi alleato con l'ex fustigatore del Colle poi pentito.