Di Maio su Tik Tok attacca Salvini. Ma il suo video fa flop

Anche Luigi Di Maio rientra nel lungo elenco di politici che hanno deciso di sbarcare su Tik Tok per espandere la loro presenza sui social e tentare di interagire con gli utenti più giovani in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. A farlo di recente è stato Silvio Berlusconi, che fin da subito ha riscontrato un grande successo in termini numerici. Una valanga di mi piace e visualizzazioni, a differenza del ministro degli Esteri che invece ha registrato un vero e proprio flop con il suo ultimo video.

Di Maio attacca Salvini

Il titolare della Farnesina ha colto l'occasione per sferrare un attacco all'indirizzo di Matteo Salvini, invitandolo a un confronto diretto su tematiche come ad esempio l'emergenza energetica in corso. Di Maio, leader di Impegno civico, ha prima "bussato" sullo schermo e poi ha rivolto la sferzata al segretario della Lega: " Qualcuno ha visto Salvini? Aveva detto che voleva confrontarsi con me: io ho accettato il confronto e poi è scomparso, non so più dove sia ".

Il ministro degli Esteri ha rincarato la dose e ha tirato nuovamente in ballo la solita teoria dei rapporti tra la Lega e la Russia: " Vorrei confrontarmi con lui su un paio di cose. Prima di tutto sul perché lui non è d'accordo sul tetto massimo al prezzo del gas. Forse perché è passato da 'prima gli italiani' a 'prima gli interessi di Putin'? Questo non lo so, ma è per questo che vorrei fare questo confronto con lui ". Il tutto senza far mancare la frecciatina ironica nel finale: " Se lo vedete ditegli che lo sto cercando ".

Il video fa flop

Il filmato pubblicato su Tik Tok però ha riscontrato un vero e proprio flop. Alle ore 16 il video conta solamente 724 visualizzazioni e appena 27 mi piace. I commenti sono solo 8 e quasi tutti contro Di Maio. Tra gli utenti c'è chi rinfaccia al capo politico di Impegno Civico i numeri risicati che i sondaggi gli accreditano: " Mi spieghi perché un segretario di un partito al 13 dovrebbe perder tempo con uno allo 0,6? "; " Perché Salvini dovrebbe dare visibilità ad uno che ha lo zero virgola nei sondaggi? Che fine che hai fatto "; " Meno di un mese e torni a casa, pinocchio poltronaro ".

A testimoniare l'esperienza non proprio positiva su Tik Tok per Di Maio non è solo il video in questione ma sono anche le cifre in generale. Il ministro degli Esteri sul social è seguito a malapena da 1.163 persone, con un totale di mi piace che si ferma a 3.490. Le visualizzazioni non decollano: fatta eccezione per un video passato in cui chiedeva un confronto sempre con Salvini, gli altri filmati contano tra le 2mila e le 3mila visualizzazioni ognuno. I social non sono di certo il metro di giudizio di un peso elettorale, ma la sensazione è che Di Maio verrà bocciato dagli italiani anche nelle urne.