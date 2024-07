Malpensa, l'aeroporto "Silvio Berlusconi" manda in tilt tutti i partiti di opposizione

Ascolta ora 00:00 00:00

Sinistra in tilt dopo l'annuncio del ministro Matteo Salvini sull'aeroporto di Malpensa che verrà intitolato a Silvio Berlusconi. Polemiche spente dal fratello del Cavaliere, che cita Dante: «Non ragioniam di lor ma guarda e passa» commenta Paolo Berlusconi convinto che «Silvio è nella storia» e che «nessuno mai riuscirà a sminuirlo. Sono felice di questo riconoscimento». Contenta anche la figlia dell'ex premier Barbara Berlusconi: «Giudico con favore ogni modo per onorare la memoria di mio padre». Scatenati gli avversari del Cav, che proprio non riescono a mandarla giù. A cominciare dal Pd milanese che, con tanto di form da compilare, lancia una raccolta di nomi a cui si potrebbe intitolare lo scalo. «La nostra porta sul mondo - spiegano i dem - merita di rappresentare una memoria condivisa».

La prima idea arriva dal capogruppo lombardo del Pd Pierfrancesco Majorino che propone «la candidatura di Luca Attanasio, un grande lombardo e uno straordinario ambasciatore che fu ucciso in Congo in circostanze ancora da chiarire». Sul piede di guerra anche i grillini - «il mondo ci riderà dietro» e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: «Ci sono cose più urgenti in questo Paese». Esulta invece l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini: «Alla faccia di Giuseppe Sala». L'attuale primo cittadino, infatti, si è sempre detto contrario per via della regola dei dieci anni che deve passare tra la morte di un personaggio noto e l'intitolazione di un luogo pubblico. «Ho mandato un sms a Salvini che mi ha risposto affettuosamente - racconta Albertini che ieri ha compiuto 74 anni - ricordandogli che sono stato il primo a dare un'alternativa alla preclusione di Sala a non anticipare sui dieci anni, come già fatto per altri, proponendo Linate. Ma Malpensa è un'idea più saggia, visto che lo scalo di Linate è già dedicato a un immenso milanese come Enrico Forlanini. Salvini mi ha fatto un bel regalo di compleanno».

Da Forza Italia si alza un coro di soddisfazione. La vicepresidente del Senato Licia Ronzulli parla di «un omaggio allo statista, all'imprenditore e all'uomo straordinario» e attacca gli invidiosi «accecati dalla malafede» mentre per il deputato e coordinatore lombardo Alessandro Sorte si tratta di un giusto riconoscimento «per una persona immensa».

Il consigliere comunale azzurro Alessandro De Chirico, infine, non si arrende all'idea che anche Milano gli dedichi un luogo: «Visto che Sala continua ad appellarsi alla regola dei 10 anni che viene puntualmente bypassata per gli amici della sinistra, ho presentato una mozione per chiedere che la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura sia dedicata a Berlusconi».