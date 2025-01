Maltempo, danni in Toscana, Emilia e Liguria

Ascolta ora 00:00 00:00

Bomba d'acqua a Firenze, con allagamenti in mezza città, smottamenti in Liguria, allerta rossa per il vento a Bologna e preoccupazione per i fiume in Emilia Romagna. Centro Nord nella morsa del maltempo, con fiumi esondati, frane e alberi caduti.

Il capoluogo toscano è stato interessato da un evento meteorologico considerato «straordinario», che ha provocato disagi. Il violentissimo temporale che si è abbattuto in mattinata (in due ore sono caduti 50 mm di pioggia) ha fatto allagare diversi sottopassi e trasformato le strade in fiumi, tanto che il sistema tramviario è andato in tilt. Situazioni difficili si sono vissute anche a Livorno, dove il libeccio ha portato onde altre più di 2 metri. I traghetti sono rimasti fermi all'Isola d'Elba per il mare troppo grosso. Frane e alberi abbattuti in Lunigiana, nel comune di Mulazzo 216 mm di pioggia in 24 ore.

Il maltempo si è abbattuto anche in provincia di Reggio Emilia, dove sono stati numerosi gli interventi di vigili del fuoco. A Scandiano il forte vento ha scoperchiato il tetto di un capannone e sono state segnalate diverse cadute di rami e alberi. Stessa sorte per il tetto di un capannone divelto dal forte vento a Scheggia, in provincia di Perugia. Nel Bolognese, a Ozzano dell'Emilia, è stata scoperchiata la piscina comunale. A Modena sono stati una quarantina gli interventi di soccorso e messa in sicurezza effettuati dai vigili del fuoco a causa del forte vento che ha creato danni alle coperture degli edifici e abbattuto alberi. A Bologna un'ordinanza comunale ha vietato di rimanere nei parchi e nei giardini cittadini e collinari. Vietate le attività all'aperto nelle scuole.

Notte di paura in alcune zone della Liguria. A Chiavari è esondato l'Entella e a causa delle forti piogge si sono allagate le aree golenali lungo le sponde del fiume.

Una frana in val Fontanabuona ha provocato l'evacuazione di quattro famiglie, smottamenti anche in altre zone. A Genova è crollato un muro di contenimento, fortunatamente senza causare vittime. Le piogge si sono concentrate soprattutto sul Levante e sull'entroterra.