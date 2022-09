Il mantra del Pd su TikTok: Ddl Zan, ius scholae e cannabis

La campagna elettorale del Pd fa acqua da tutte le parti, questo è ormai lapalissiano. Dalla strategia buoni-cattivi lanciata da Letta alle clamorose gaffe di alcuni candidati: anche la base dem non ha lesinato critiche ai dirigenti. Ora Letta & Co. provano a giocarsi la carta TikTok e il primo video punta a lasciare il segno: in campo le principali “grandi” ambizioni, dall’immarcescibile ddl Zan alla liberalizzazione delle droghe.

“Lotto da una vita per i diritti”: questo l’esordio di Alessandro Zan. Il parlamentare Pd, in prima linea per punire i reati di opinione e noto anche per i bagni gender neutral, non ha perso tempo a rivendicare le sue battaglie, mettendo naturalmente nel mirino il centrodestra: “Forse alcuni di voi mi conoscono per il ddl Zan, la legge contro i crimini d’odio, che è stata affossata al Senato in modo vergognoso da quell’applauso dei senatori di destra” .

Zan ha poi elencato tutta una serie di diritti in presunto pericolo che il Pd si impegna a difendere. “Senza diritti non c’è democrazia” , il motivetto. E così via: dal “diritto di camminare mano nella mano con il proprio compagno o con la propria compagna per strada senza essere picchiati” al diritto “a vivere in un ambiente sano e sostenibile” . Poi un pensiero al mondo del lavoro, con lo stop a stage e tirocini gratuiti: “Basta con lo sfruttamento dei giovani”. Infine, una riflessione sui disabili, rivendicando “il diritto di vivere in una società senza barriere culturali e architettoniche per le persone con disabilità” .