La frase di Draghi sulle mascherine: quando potremo toglierle

Mario Draghi ha presenziato al Global health summit che si è tenuto a Roma, nella splendida cornice di Villa Pamphilj. Il presidente del Consiglio è apparso soddisfatto dell'incontro, tanto da scherzare con i fotografi nel corso del photo call di rito al termine del meeting. Qualcuno dei fotografi ha chiesto a Mario Draghi di togliere la mascherina, almeno per scattare la foto di rito con il presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. Dopo aver chiesto alla Von der Leyen di allontanarsi di qualche metro prima di togliere entrambi la mascherina, nel rispetto della normativa contro il contagio da coronavirus, i fotografi hanno scherzato col premier, chiedendo se potevano toglierla anche loro. La risposta del presidente del Consiglio è stata perentoria ma ironica: " Ancora no, un paio di mesi... ".

Una risposta che fa ben sperare gli italiani, che tra 60 giorni potranno probabilmente dire addio alle mascherine da quasi un anno sono costretti a indossare sia all'interno che all'esterno. Nelle previsioni di Mario Draghi, quindi, a metà luglio si potranno riporre le mascherine in un cassetto o, per lo meno, non saranno più obbligatorie all'aperto ma solo nei luoghi chiusi o dove ci siano assembramenti. Resta da capire se i vaccinati saranno costretti a indossarla anche dopo aver completato il ciclo o se, invece, potranno farne a meno. Su questo gli esperti sono ancora indecisi e in disaccordo tra loro.

Se per quanto riguarda la mascherina si dovrà ancora attendere qualche settimana, l'Italia di Mario Draghi corre sulle riaperture per non farsi trovare impreparata al via della stagione turistica. Oltre alla riduzione della dinestra del coprifuoco, infatti, l'Italia anticiperà l'Europa sul green pass: " Stiamo riaprendo l'Italia, abbiamo rafforzato i voli Covid tested ed eliminato la quarantena da alcuni paesi Vogliamo che il turismo ritorni e presto, siamo aperti al turismo e accogliamo visitatori da tutto il mondo. L'Italia avrà il suo green pass prima, ci sarà un green pass europeo ma ci stiamo coordinando con la Commissione. La situazione della pandemia sta migliorando e questo ci dà ottimismo e fiducia per il futuro: è questo il modo migliore per far tornare il turismo ".