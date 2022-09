Per Maroni è finito il tempo di Salvini: "Ci vuole un nuovo segretario"

Che sia partita la resa dei conti all’interno della Lega nessuno ha più dubbi. L’esito negativo alle elezioni del 25 settembre, a vantaggio degli alleati di Fratelli d’Italia, ha alimentato malumori in seno al Carroccio. Nulla di eclatante, comunque, almeno per il momento ma, a caldo, serpeggia un clima di insoddisfazione che si sta allargando a macchia d’olio. Nessuno lo dice, però nelle stanze segrete le critiche nei confronti del leader del partito, Matteo Salvini, si fanno sempre più pressanti. Chi si è esposto in prima persona è l’ex segretario e ministro leghista Roberto Maroni, il quale ha commentato il risultato delle ultime elezioni politiche nella rubrica di Barbara Foglianti sul quotidiano Il Foglio.

“Ora – ha scritto Maroni – si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi. Stay tuned” . Parole nette, che non lasciano alcuna possibilità di fraintendimento. Per l’ex ministro Salvini rappresenta già il passato, poiché c’è l’esigenza di individuare un nuovo leader della Lega. È ancora presto per individuare la figura giusta, ma il passaggio di Maroni è significativo. L’ex capo del Carroccio, in ogni caso, è soddisfatto dell’esito elettorale.