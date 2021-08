Mattarella: "Che orgoglio. Vi aspetto al Quirinale"

Nel tripudio azzurro è arrivata puntuale, dopo la fine della gara della staffetta 4x100 maschile, la chiamata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si è subito complimentato con il numero uno del Coni Giovanni Malagò. «Siamo orgogliosi di voi, siete stati bravissimi. Vi aspetto al Quirinale», ha detto il Capo dello Stato che è già pronto a ricevere, al rientro in Italia, gli eroi azzurri. Il presidente Mattarella si è voluto complimentare di persona con il numero 1 della Fidal Stefano Mei per le cinque medaglie d'oro e ha salutato anche Federica Pellegrini, neo eletta rappresentante degli atleti al Cio.

E anche il premier Mario Draghi ha voluto inviare i suoi complimenti alla spedizione italiana a Tokyo tramite il profilo ufficiale di Palazzo Chigi: «Un altro giorno da incorniciare: tre ori in poche ore, uno storico oro nella 4x100 e il record assoluto di medaglie olimpiche in una singola edizione. Grandi azzurri». Complimenti anche con un messaggio sul suo profilo Twitter dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberta Casellati: «Un'altra giornata storica per lo sport italiano. Con gli ori di Antonella Palmisano nella 20km, Luigi Busà nel karate e la staffetta leggendaria di Jacobs, Patta, Desalu e Tortu, è nuovo record di medaglie olimpiche. Grazie ragazzi!». Nella mattinata di ieri il leader della Lega Matteo Salvini aveva celebrato su Twitter la seconda vittoria ottenuta a Sapporo dopo quella di Massimo Stano: «L'incredibile Antonella Palmisano regala all'Italia l'oro vincendo la marcia 20km nel giorno del suo compleanno. Un'immagine di pura gioia».

E dopo il secondo titolo olimpico con la staffetta per l'atleta delle Fiamme Oro Marcell Jacobs, il capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini ha espresso il suo compiacimento, allargando i complimenti «a tutti i componenti della squadra».