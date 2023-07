"Matteo deve morire". Le minacce di Baby Gang

«Devono morire». Il trapper Baby Gang ha voluto attaccare Matteo Salvini, leader della Lega, e Silvia Sardone, europarlamentare leghista, con questa e altre espressioni. E ha scelto i social. Il tutto scaturito dalle considerazioni dei due leghisti sulle proteste che stanno mettendo a ferro e fuoco le periferie parigine. Non solo. Perchè Baby Gang ha voluto utilizzare pure altre espressioni. «Fidatevi meglio non provocarci perché diventiamo una razza di merda, più di quello che potete pensare e soprattutto se parlate di religione sappiate che ogni musulmano per la sua fede e il suo Dio è pronto a morire». E appunto: «Gente così (Salvini e Sardone) devono morire, portano solo ignoranza e razzismo. In Italia non dovete proprio parlare perché della mia generazione non avete ancora visto niente». Accuse a cui ha voluto replicare la Sardone, che siede tra gli scranni del Parlamento di Strasburgo e Bruxelles. «L'incitamento all'odio e le minacce sono preoccupanti. Questo personaggio ci attacca e ci minaccia perché abbiamo osato dire che le proteste in Francia sono frutto delle politiche buoniste su immigrazione clandestina e di chi ha chinato il capo di fronte all'islamizzazione crescente», ha fatto presente la leghista. Poi la reazione: «Continuerò a ribadire, come ho fatto nel video citato da Babygang, che le proteste francesi rischiano di essere solo il primo preoccupante passo di un fenomeno evidente: il diffondersi di ghetti in cui criminalità e islamismo vanno a braccetto».