Maxi incidente al casello: 3 morti

Uno schianto inspiegabile per la dinamica, che ha provocato tre morti e sette feriti, tra cui due bambini piccoli, ieri attorno alle 13 al casello autostradale della A-12 Tirrenica di Rosignano, nel Livornese.

Tutto è avvenuto all'improvviso. Un'automobile con a bordo due coniugi tedeschi di Augsburg, lei 68 anni e lui 61, è piombata a tutta velocità contro le vetture ferme al casello per pagare il pedaggio. L'auto lanciata, che non ha accennato nemmeno una frenata, ha tamponato una prima vettura, che è stata proiettata contro il tetto del casello, che è stato gravemente danneggiato, mentre altre vetture sono state coinvolte in un tamponamento a catena. Lo scenario che si è presentato ai primi soccorritori era terribile, con le vetture accartocciate l'una sull'altra e pezzi di carrozzeria sparsi ovunque.

Il bilancio è apparso subito molto grave. I due tedeschi sono morti sul colpo ed è deceduto anche un 23enne fiorentino che si trovava in un'altra auto. Sette i feriti, tra i quali anche due fratellini di 3 e 6 anni. Le loro condizioni sono di differente gravità ma nessuno di loro però è in pericolo di vita. Tra essi c'è anche un casellante, che ha riportato ferite piuttosto lievi. «I feriti sono stati trasportati tutti all'ospedale di Livorno dove abbiamo attivato la procedura di hospital disaster manager - dice il presidente della regione Toscana Eugenio Giani -. I feriti stanno tutti bene e ringrazio il nostro sistema sanitario di emergenza e operatori sanitari, forze dell'ordine e Vigili del Fuoco».

Sul posto dell'incidente sono accorsi oltre alla polizia, due ambulanze con medico da Rosignano e Cecina, mezzi della Pubblica assistenza di Rosignano e della Pubblica assistenza di Cecina, un'ambulanza con infermiere dalla Misericordia di Montenero e altri due mezzi di soccorso dai comuni limitrofi, oltre alle squadre dei vigili del fuoco. È stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Per consentire i soccorsi il tratto della A12 tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano è stato chiuso.

Alla guida della vettura che ha perso il controllo c'era una donna tedesca. L'ipotesi più accreditata è che la guidatrice possa essere stata vittima di un malore e invece di frenare ha preso ad accelerare. Il passeggero al suo fianco non è riuscito a intervenire e l'auto ha tamponato violentemente le altre vetture.

Poche ore prima sempre in Toscana due motociclisti erano morti in uno schianto sulla

strada provinciale 159 a Scansano, in Maremma: si tratta di un uomo di 38 anni e un ragazzo di 18 anni. Sul posto si sono recati il 118 di Grosseto, ambulanza India di Scansano, Pegaso 2, forze dell'ordine e vigili del fuoco.