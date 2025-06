Medaglia agli agenti (indagati) che hanno ucciso il killer del brigadiere

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'onta dell'inchiesta, l'onore della medaglia al valore per i due poliziotti che in provincia di Brindisi hanno sparato e ucciso al killer del brigadiere Carlo Legrottaglie. L'ha proposta il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ieri ha ricevuto al Viminale - insieme al capo della polizia Vittorio Pisani - il vice ispettore Ivan Lupoli e il sovrintendente Giuseppe Cavallo, i due agenti indagati per omicidio colposo perché, nel corso dell'inseguimento dei due ricercati per la morte dei carabiniere ucciso lo scorso 12 giugno a Francavilla Fontana, a pochi giorni dalla pensione, hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i fuggitivi nel corso del quale è morto il 59enne Michele Matropietro. Seppur un atto dovuto, la contestazione della Procura di Taranto aveva scatenato un putiferio, tanto che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, della Lega, ha proposto una "tutela processuale" per chi agisce "in stato di necessità", una sorta di "filtro" che eviti l'apertura automatica di un'inchiesta penale. I due, tra l'altro, risultano anche parte offesa in un procedimento parallelo per tentato omicidio e lesioni personali gravi a carico di Camillo Giannattasio, l'altro fuggitivo che si è arreso durante le fasi della cattura, e questo rafforzerebbe la tesi della legittima difesa. Durante l'incontro di ieri Piantedosi ha voluto esprimere personalmente ai due poliziotti la sua "sincera gratitudine e l'apprezzamento per il coraggio, la professionalità, la determinazione e il senso del dovere profusi nella circostanza anche a rischio della propria incolumità". Un gesto, il loro, che non può e non deve passare inosservato. "L'essere sempre al servizio della comunità - ha detto il ministro - è stato riconoscibile nell'occasione, in linea con i valori più alti che ispirano tutte le donne e gli uomini che con orgoglio vestono le divise delle nostre forze di polizia. Seppur nulla potrà alleviare il dolore per la tragica morte del militare, quanto fatto da Ivan e Giuseppe non verrà dimenticato. E perché il loro gesto possa continuare a essere d'esempio e d'ispirazione per tutti coloro che ogni giorno non indietreggiano mai nel quotidiano impegno di garantire la sicurezza dei nostri cittadini, verrà proposto per i due poliziotti il riconoscimento di una medaglia al valor civile".

Soddisfatto Domenico Pianese, il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, che si era indignato di fronte alla mossa della Procura di Taranto, considerando l'inchiesta uno "schiaffo al lavoro di chi ogni giorno rischia la pelle per proteggere i

cittadini". Il gesto del ministro per Pianese non è solo "giusto sotto il profilo istituzionale e morale", ma "riconosce anche il valore sociale e il coraggio di esporsi sempre in prima linea per il bene della collettività".