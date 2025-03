Media, Barbara prima azionista Whoopsee

Ascolta ora 00:00 00:00

Investire, diversificare, cercare opportunità promettenti e innovative, esplorando anche l'orizzonte dei new media e del gossip. Barbara Berlusconi acquista il 17,6% delle quote di Unaluna, start up milanese fondata nel 2021 che produce The Muffa, un canale social dedicato all'ambiente in chiave pop e Whoopsee un portale di informazione focalizzato sulle news relative alle celebrità.

La terzogenita di Silvio Berlusconi ha effettuato l'investimento con una sua fiduciaria a febbraio, come rivela il Corriere della Sera. Oltre a Barbara Berlusconi nel capitale di Unaluna compaiono nomi importanti. Tra i soci figurano Gedi Digital, parte del gruppo Gedi gestita dalla famiglia Elkann con il 14,4% e Red srl, società riconducibile al family office Lmdv di Leonardo Maria del Vecchio, con poco più del 4%. Membro del Cda è invece Andrea Stroppa, il braccio destro di Elon Musk in Italia, sempre più al centro dell'attenzione pubblica dopo l'elezione di Donald Trump.

Whoopsee è un canale di informazione basato su moda, celebrità, news economiche e gossip. Lo gestisce Unaluna, società fondata da Francesca Muggeri e Franco Villa a Milano. L'anno scorso Unaluna ha gestito un aumento di capitale da oltre 700 milioni di euro. E adesso si apprende che, tramite una fiduciaria, la prima azionista è diventa Barbara Berlusconi con il 17,6% contro il 15,8% dei due fondatori. Subito dietro c'è il gruppo Gedi.

Poche settimane fa Barbara Berlusconi era stata indicata da Regione Lombardia come proprio consigliere nel Cda del Teatro alla Scala. Barbara Berlusconi, 40 anni, laureata in Filosofia, è socia della Cardi Gallery, galleria d'arte con sedi a Londra e a Milano. Come manager è presente nel Consiglio di amministrazione di Fininvest dal 2003. È stata amministratrice delegata del Milan e oggi riveste l'incarico di amministratrice delegata della Holding Italiana Quattordicesima, società di investimento in private equity e venture capital che ha partecipazioni in numerose aziende e società, in Italia e nel mondo. La manager è anche attenta al sociale, finanziando attività educative e di recupero di ragazzi in difficoltà.

La curiosità per gli investimenti in società considerate innovative è condivisa con il fratello Luigi che pare conosca bene Unaluna, realtà che punta a ricalcare le orme del modello di business internazionale di TMZ - oggi di proprietà di Fox News - e Page Six. A Luigi Berlusconi, con le sorelle Barbara ed Eleonora, fa riferimento H14, family office italiano con sede a Milano, azionista qualificato di Fininvest. H14 opera in ambiti diversi, compresi investimenti diretti in capitale di rischio e di crescita, fondi di private equity, hedge fund e mercati dei capitali in generale. Per quanto riguarda Andrea Stroppa pare che l'esperto informatico considerato il rappresentante di Elon Musk in Italia - amministratore unico della «Artis Wrld srl», società di ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ora in liquidazione - abbia un rapporto solido con la famiglia Elkann, in particolare con Lapo.

I bilanci della media company raccontano di ricavi

attorno agli 870 mila euro nel 2023, in crescita, con perdite di circa 575 mila euro. Unaluna risulta essere anche molto attrattiva sul fronte bancario e dei finanziamenti, attraverso il sostegno di Deutsche Bank, Intesa e Bpm.