Meloni: "Andremo al governo solo con i voti degli italiani"

Il concetto è chiaro e semplice: se cade l’esecutivo, l’unica soluzione è andare al voto. Parola di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. L’ex ministro della Gioventù esclude inoltre che Salvini e Renzi stiano trattando per mandare a casa Conte.

Meloni spiega che il suo partito non è disponibile a nessun gioco di palazzo e non appoggerà un nuovo esecutivo in questa legislatura. “ Andremo al governo solo con i voti degli italiani - continua la deputata di Fdi -. Poi confido nel fatto che il tira e molla di Renzi possa portare all'implosione di questo esecutivo, e spero che Mattarella si renda conto che a quel punto ci sarebbe solo il voto ". A questo proposito la leader di Fratelli d’Italia è convinta che si posano ridisegnare i collegi dopo il referendum sul taglio dei parlamentari previsto domenica 29 marzo. Quindi i tempi sarebbero brevi e “ si potrebbe votare già a maggio, al massimo a settembre ”, precisa l’ex ministro.

Meloni affronta il rapporto tra i due Mattei e ritiene improbabile che il capo della Lega “ tratti con chi in questo stesso momento sta cercando un accordo nella maggioranza per stravolgere i decreti sicurezza - continua - per abolire le multe alle ong che fanno tratta di uomini, per fare il contrario di quello che gli italiani ci chiedono ”.

Sulla legge elettorale, Meloni precisa che il Rosatellum è un sistema migliore del proporzionale perché permetterebbe di creare delle maggioranze. Fratelli d’Italia vuole un meccanismo che dia agli italiani un governo scelto da loro già subito dopo le elezioni. L’ex ministro sottolinea che il suo partito si opporrà in tutti i modi al proporzionale e aggiunge che “ sarebbe molto grave se altri nel centrodestra trattassero per tornare al proporzionale, e di fatto consegnare l'Italia alla palude ”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Meloni dice di fidarsi di Salvini anche in merito ai candidati alle elezioni regionali, dove secondo l’ex ministro ci sono “ candidati vincenti, se la si smette di indebolirli con polemiche e dibattiti snervanti ". L’ex vicepresidente della Camera fa riferimento alla candidatura di Raffaele Fitto in Puglia. Quest'ultimo non è ben visto da una parte della Lega.