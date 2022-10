"Meloni? Fantastica". Sandra Milo plaude alla leader di FdI

Sandra Milo esulta per la vittoria di Giorgia Meloni alle ultime elezioni e non nasconde la sua soddisfazione. Ospite di "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, infatti, l'attrice si è espressa positivamente in merito alla possibilità che la leader di Fratelli d'Italia possa essere il prossimo presidente del Consiglio, la prima premier donna della storia della Repubblica italiana. " Sono contenta della vittoria della Meloni, lei è brava e bella, è un piacere ascoltarla. Sono preoccupata perché lei si trova a governare in un momento difficilissimo, dovrebbe essere un genio per risolverlo ", ha detto Sandra Milo.

Guardando il suo percorso politico e dove l'ha portata il suo essere coerente e sempre lineare nelle sue affermazioni, Sandra Milo non ha alcun dubbio a definire Giorgia Meloni "un genio" a livello professionale: " Lei è fantastica ". Sandra Milo non si è sottratta a nessuna domanda durante l'intervista di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro e si è espressa anche sul (quasi) ex premier Mario Draghi, che dal suo punto di vista avrebbe sbagliato le sue scelte sulla guerra in Ucraina: " Lui mi piaceva molto. Poi hanno iniziato a fare la guerra, inviando le armi. Io la penso come il Papa: la pace non si fa con le armi. E poi vorrei che togliessero le sanzioni, che riaprissero le vie commerciali, detesto l'idea di passare l'inverno al freddo ".