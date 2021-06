La Meloni e il suo piano anti-migranti: "Cosa bisogna fare"

Si è conclusa a Bruxelles la due giorni europea di Giorgia Meloni. Ripresa economica post-pandemia, immigrazione e difesa del Made in Italy i temi maggiormente dibattuti nel corso della trasferta europea. La leader di Fratelli d’Italia, e presidente del partito dei Conservatori europei, era accompagnata nei vari appuntamenti dal copresidente del gruppo Ecr, Raffaele Fitto, e dal capodelegazione del partito,Carlo Fidanza.

Dopo gli incontri di ieri con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e con il Commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, la Meloni è intervenuta alla riunione del gruppo Ecr al quale hanno aderito due nuovi eurodeputati: l’italiano Giuseppe Milazzo ed il tedesco Lars Patrick Berg.

Se negli incontri con Sassoli e Gentiloni si è parlato soprattutto i temi economici, i bilaterali con gli altri leader hanno avuto l’obiettivo di rafforzare la posizione dell’Ecr. Il fitto programma è infatti continuato con i vertici bilaterali con i primi ministri di Ungheria, Slovenia e Polonia. Diversi gli argomenti trattati negli incontri. Proprio con Viktor Orbán, Janez Jansa e Mateusz Morawiecki la Meloni ha condiviso le priorità in vista del Consiglio europeo apertosi nelle scorse ore.

Sul tema dell’immigrazione la Meloni ha ribadito la linea di Fratelli d’Italia: "La nostra priorità è proteggere le frontiere esterne dell’Unione e rimpatriare gli irregolari. Non ha senso da parte del governo italiano continuare a proporre la redistribuzione automatica degli immigrati additando poi gli Stati che vi si oppongono. La solidarietà che l’Italia deve chiedere è quella necessaria a fermare le partenze e difendere i confini. Su questo ho trovato una perfetta sintonia con i governi di Polonia, Ungheria e Slovenia".

Gli incontri con i primi ministri sono stati anche l’occasione per portare avanti la battaglia contro il Nutriscore, il sistema di etichettatura nutrizionale a semaforo che penalizza fortemente i prodotti del Made in Italy.