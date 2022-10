Meloni alla Camera per la fiducia: "Manterremo gli impegni presi"

Giorgia Meloni chiede il voto di fiducia alla Camera. " Negli ultimi 11 anni abbiamo avuto governi distanti dalle indicazioni degli elettori. Noi oggi interrompiamo questa grande anomalia con un governo politico e pienamente rappresentativo della volontà popolare per i prossimi cinque anni. Non userò i voti degli italiani per sostituire un sistema di potere con un altro. Manterremo gli impegni presi con i cittadini ", ha esordito il primo ministro che ambisce ad avere la base di lavoro di un'intera legislatura.

Ha assicurato che il programma del centrodestra verrà rispettato e, rivolgendosi all'opposizione, ha aggiunto: " So bene che ad alcuni osservatori e all'opposizione non piaceranno molte delle nostre proposte, ma non assecondo quella deriva per cui la democrazia è più per qualcuno e meno per qualcun altro ". Meloni ha inoltre rivendicato con orgoglio di essere il primo presidente del Consiglio donna del nostro Paese, accompagnando poi una lunga citazione delle donne simbolo della storia dell'Italia.

Il sostegno all'Ucraina

Il presidente Meloni ha confermato che il nostro Paese continuerà a sostenere l'Ucraina, stando al fianco di Kiev e condannando l'azione militare della Russia: " Sbaglia chi crede sia possibile barattare la libertà dell'Ucraina con la nostra tranquillità ". E ha messo a tacere la tesi secondo cui cedere al ricatto di Mosca sull'energia sarebbe la soluzione per porre fine ai problemi: " Aggraverebbe il problema aprendo la strada ad ulteriori pretese e ricatti, con futuri aumenti dell'energia ancora maggiori di quelli che abbiamo conosciuto in questi mesi ".

I ringraziamenti a Mattarella e Draghi

Il presidente Meloni ha voluto ringraziare il capo dello Stato Sergio Mattarella " che, nel dare seguito all'indicazione degli italiani, non ha voluto farmi mancare i suoi preziosi consigli ". Stessa riconoscenza all'ex presidente Mario Draghi per essersi reso disponibile per un passaggio di consegne veloce e ordinato: " Si è molto ricamato su questo aspetto, ma io credo non ci sia nulla di strano. Così dovrebbe essere sempre nelle grandi democrazie ".

Verso le ore 12 la seduta sarà sospesa per consentire a Meloni di depositare il discorso al Senato. Dalle 13 alle 17 si terrà la discussione generale. Le repliche del presidente del Consiglio sono previste tra le 17 e le 17:30. Successivamente, fino alle 19, si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. Dalle 19 avrà inizio la chiama dei deputati: l'esito del voto è attesto tra le 20 e le 20:30.