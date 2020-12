"Il governo amico delle banche: la verità sulla lotta al contante"

"Usa carte e app: guadagni, vinci e cambi il Paese ". Con questo slogan, il governo ha annunciato il cashback di Stato, un piano messo a punto per incentivare l'uso della carta di credito e dei pagamenti elettronici. Domani, 8 dicembre, partirà il cashback extra di Natale, che durerà fino al 31 dicembre e che prevede un rimborso del 10% dopo 10 pagamenti con la carta: " Rimborso del 10% se usi carte e app. Fino a 300 euro l'anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti ". L'iniziativa si inserisce nel più ampio cashback di Stato, che prenderà il via dall'1 gennaio 2021.

Ma non tutti vedono di buon occhio la decisione dell'esecutivo. " Il governo amico delle banche e delle multinazionali promette 'ricchi premi e cotillon' a quei bravi cittadini che consentiranno allo Stato di conoscere tutte le loro abitudini, e che pagheranno con la moneta elettronica per ingrassare le casse delle banche ", ha commentato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in un post condiviso sulla sua pagina Facebook. Poi ha ripreso l'iniziativa di Daniela, la parrucchiera che sfida il premier Giuseppe Conte, promettendo il 20% di sconto ai clienti che usano il contante: " Poi c'è chi difende il diritto del cittadino di scegliere di pagare come meglio crede, senza dover per forza far sapere allo Stato come spende i suoi soldi, senza dover per forza costringere il commerciante a pagare il pizzo a chi gestisce la moneta elettronica ", aggiunge la Meloni. E conclude: " La libertà conviene sempre! ".