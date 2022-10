Meloni: "Non ricattabile". Gli appunti sono un caso, "ma non ci saranno problemi"

Giorgia Meloni ha terminato nel tardo pomeriggio la sua giornata alla Camera, una giornata importante che ha visto l'elezione di Lorenzo Fontana come presidente. Un ulteriore passo che avvicina il centrodestra alle consultazioni. Come sempre braccata dai giornalisti nelle ultime tre settimane, anche oggi Giorgia Meloni è stata assediata dalle telecamere all'uscita da Montecitorio. In particolare, i giornalisti hanno chiesto alla leader di Fratelli d'Italia un commento sugli appunti di Silvio Berlusconi che sono stati fotografati ieri durante la seduta in Senato.

" A quell'elenco mancava un punto, che non sono ricattabile ", ha detto Giorgia Meloni prima di salire in macchina insieme a sua figlia Ginevra, che oggi è stata con lei in ufficio, e a Francesco Lollobrigida, suo braccio destro nel partito. Al di là di incomprensioni e di lievi tensioni nella maggioranza in questo momento di assestamento e di avvio, il centrodestra appare comunque unito sulle decisioni importanti. Lo dimostra il voto di oggi alla Camera per l'elezione di Lorenzo Fontana ma anche l'elezione di ieri di Ignazio La Russa, eletto nonostante la mancanza dei voti di Forza Italia ma non di tutta, perché Silvio Berlusconi si è regolarmente presentato in cabina per dare il suo voto, così come il presidente del Senato uscente, Maria Elisabetta Casellati. Conferma arrivata anche da Giovanbattista Fazzolari, di Fratelli d'Italia: " Confidiamo che non ci saranno problemi "