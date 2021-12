"Al Quirinale un patriota. Berlusconi? Profilo che mi tranquillizza"

Nessun compromesso coi dem: dal palco di Atreju, Giorgia Meloni anticipa al suo uditorio le caratteristiche che dovrebbe avere il prossimo capo dello Stato. "Nell'elezione del presidente della Repubblica il centrodestra ha i numeri per essere determinante" , dichiara il presidente di FdI. "Vogliamo un capo dello Stato che faccia gli interessi della nazione e non del Pd. Non accetteremo compromessi, al Quirinale vogliamo un patriota. Dobbiamo batterci per conservare e difendere la nostra sovranità nazionale" .

Intervenuta al programma Mezz'ora in più, su Rai3, la leader di FdI ha aggiunto: "Berlusconi è stato l’ultimo dei presidenti del consiglio scelto dagli italiani. Poi andò a casa perché aveva cercato di difendere gli interessi italiani in Europa. Da questo punto di vista Berlusconi è un profilo che mi tranquillizza".

Difesa dei confini

La lotta all'immigrazione indiscriminata, prosegue Meloni, rimane una componente fondamentale del suo partito. "Noi difenderemo sempre i confini, non saremo mai tolleranti con l'immigrazione irregolare di massa" , prosegue la leader di FdI. "L'immigrazione non è un diritto, è una concessione i cui tempi e modi vengono decisi dalla Stato ospitante" . Nella situazione attuale emerge l'inefficenza del titolare del Viminale. "Perché Luciana Lamorgese è ancora al suo posto? Perché?" , si domanda Meloni. "Mentre il ministro Lamorgese fa entrare decine di migliaia di migranti, due giorni fa si dimette il responsabile del Viminale sull'immigrazione perchè la moglie è stata indagata in una inchiesta sul caporalato. È questa la vostra solidarietà? Fare entrare migliaia di immigrati per poi sfruttarli come gli schiavi nelle piantagioni di cotone. D'altra parte, negli stati Uniti erano i democratici a difendere lo schiavismo, mentre i repubblicani vi si opponevano" , affonda il presidente di FdI.

Stop allo stato di emergenza

Dopo due anni è ora di mettere fine, come previsto dalla Costituzione, allo stato di emergenza, senza se e senza ma. "Prima dose, seconda dose, terza dose, fine dose mai… Perché non si può parlare di una cura per il Covid?" , si domanda la leader di FdI. "Se il governo è convinto di ciò che sta facendo, perché non ci mette la faccia e si dice pronto a indennizzare qualsiasi italiano che avrà problemi col vaccino. E comunque dopo due anni non si può più parlare di emergenza" affonda Meloni. "Lo stato di emergenza non si può più prorogare" .

Allora perché non si sarebbe fatto nulla per impedirne la riconferma fino ad ora? "La sinistra ha usato fin dall'inizio la pandemia per limitare a suo piacimento le libertà degli italiani" , aggiunge il presidente di FdI. "È un fatto. E per averlo denunciato noi siamo diventati no vax. Siamo gli unici no vax vaccinati al mondo" .

Letta Casalino di Macron

Gli ultimi poco pubblicizzati inciuci di palazzo effettuati con la Francia non sono proprio andati giù alla Meloni, che così commenta: "Io cerco un capo dello Stato gradito agli italiani, non ai francesi, come dice la sinistra, il Pd. Hanno favorito la svendita ai francesi. Palazzo Chigi è l'ufficio stampa dell'Eliseo, Enrico Letta è il Rocco Casalino di Emmanuel Macron" . Per la leader di FdI la zona Euro non può proseguire sulla strada già tracciata: "Noi vogliamo conservare il sogno di una Europa che va oltre ogni ideologia e interesse. L'unico modo è il modello confederale" .

Draghi in ritardo, niente alibi

Il piano di attuazione del Pnrr è in colpevole ritardo, il presidente di FdI non manca di farlo notare al suo uditorio dal palco di Atreju: "Voglio dire al presidente Draghi che lui è stato incaricato con la responsabilità di portare a terra il Pnrr, e io segnalo che siete già io ritardo" , affonda Meloni. "Queste risorse sono molte e a debito, e noi non possiamo indebitarci ancora e indebitare i nostri figli per risorse che non arrivano in tempo e a destinazione. Così come non possiamo permetterci di far gestire questi soldi da società straniere visto che abbiamo le competenze per gestirli noi", prosegue. "Avete avuto una maggioranza, risorse e poteri che non si erano mai visti prima e quindi sia chiaro che non avete alibi, e noi non faremo sconti" .

Incentivi alla natalità