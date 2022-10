"Mi ha minacciato". Renzi porta Conte in tribunale

Lo scontro frontale tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte proseguirà in tribunale. Spesso protagonisti di vivaci botta e risposta in campagna elettorale, i leader di Italia Viva e Movimento 5 Stelle non hanno lesinato critiche pungenti. Ma il giurista è andato oltre, qualche parola di troppo che non è andata giù al senatore di Rignano. E ora ecco le conseguenze: i due si vedranno al palazzo di giustizia.

Renzi porta Conte in tribunale

Come già anticipato, Renzi e Conte hanno dato vita a uno scontro a distanza sul reddito di cittadinanza nel corso della campagna elettorale. L’ex sindaco di Firenze ha parlato di “voto di scambio” , scatenando le ire di Giuseppi. Fino al fallo di reazione: “Venga a parlare di reddito di cittadinanza tra la gente senza scorta”, il suo invito nel corso di un comizio a Palermo.

Un’entrata scomposta, “un linguaggio da mafioso della politica” secondo Renzi. Tanto da arrivare alla denuncia: “Con lui me la vedo in tribunale, l’ho già detto” , il suo annuncio a L’aria che tira. Il volto del Terzo polo ha spiegato: “Conte è quello che si è comportato peggio in questa campagna elettorale. Mi ha minacciato. Se io dico che per me il reddito di cittadinanza è voto di scambio, è un’opinione legittima. Uno può dire di essere d’accordo o meno. Ma dire ‘vieni in piazza senza scorta’ è un atto di minaccia”.

“Ho ricevuto minacce di morte”