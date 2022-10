"È il miglior alleato della Meloni". Italia viva sferza Enrico Letta

La sinistra non riesce a stare unita nemmeno all'opposizione. Enrico Letta sembra non riuscire ad arrendersi davanti all'evidenza di aver perso le elezioni ed è convinto di poter ancora giocare al piccolo boss della politica. Le sue dichiarazioni durante la fiducia di Giorgia Meloni alla Camera sono state tra le più deboli di tutte, a dimostrazione che il segretario del Pd non ha argomenti e non ha mordente, né nel partito e nemmeno nel gruppo di opposizione. Infatti, continua ad attaccare in maniera scomposta non solo la maggioranza ma anche l'opposizione.

Ha detto Letta che nell’opposizione c’è qualcuno che sostiene la Meloni. È vero: c’è LUI. Basta vedere la campagna elettorale per capire che Enrico Letta è il miglior alleato della nuova Premier. — Nicola Danti(@DantiNicola) October 28, 2022

Dopo aver fatto una campagna elettorale imbarazzante, con tematiche che hanno finito per favorire il centrodestra e, in particolare, Giorgia Meloni, Enrico Letta ora punta il dito contro gli altri partiti che, come lui, si devono accomodare sui banchi dell'opposizione. E le sue accuse sono altrettanto imbarazzanti, perché senza fare nomi e sperando che i suoi abboccamenti vadano a buon fine, Letta attacca Italia viva, Azione e le altre compagni perché, a loro dire, sarebbero una stampella del centrodestra. Considerando l'ampissima maggioranza di cui gode Giorgia Meloni in parlamento, di sicuro il premier non ha bisogno di sostegni esterni.