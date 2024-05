Milano, allagamenti e caos. Ora è allerta nel Nord-Est

Caldo quasi estivo al Sud e una «supercella» temporalesca che sta portando fenomeni estremi al Nord, in particolare in Lombardia dove l'allerta è arancione e dove le piogge torrenziali che si sono abbattute su Milano da martedì sera hanno provocato l'esondazione del Lambro e resa necessaria l'attivazione della vasca di laminazione del Seveso per proteggere alcuni quartieri della città. Vasca che in dieci ore si è riempita completamente provocando, nel pomeriggio, l'esondazione anche del Seveso a Niguarda. «Una vasca da sola non basta. Servono tutte le vasche. La Regione non perda altro tempo», ha detto Marco Granelli, assessore alla sicurezza del comune di Milano, facendo il punto della situazione.

In prefettura è stato attivato i centro di coordinamento dei soccorsi. Centinaia di chiamate ai vigili del fuoco che hanno dovuto gestire gli allagamenti di strade e cantine in varie parti della città, gli alberi caduti e le macchine bloccate per strada. A Ponte Lambro sono dovuti entrare in azione i sommozzatori per salvare una donna in carrozzine e una mamma con due bambini. A Monza le acque del Lambro hanno sommerso le auto di un parcheggio. Diverse le segnalazioni per la pioggia che filtrava dai soffitti delle scuole, il quarto piano e uno dei corridoi di un liceo scientifico al Gallaratese è stato chiuso dalla preside per precauzione e i carabinieri sono dovuti intervenire insieme ai vigili del fuoco per portare in salvo i bambini di un asilo nido a Bellinzago Lombardo che si era completamente allagato. A Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, è crollato un muro di contenimento e tre famiglie sono state evacuate. Soccorritori in azione anche nel Lecchese, in particolare nella zona del meratese. Le piogge qui hanno provocato diversi smottamenti, come a Missaglia, dove una parte della strada è ceduta. La strada statale 36racc «Raccordo Lecco-Valsassina» è stata provvisoriamente chiusa da Ballabio in direzione sud/Lecco. Problemi legati alle forti piogge anche nell'Alto Piemonte. Nel tardo pomeriggio uno smottamento ha interessato il Monterosso, la zona collinare alle spalle dell'abitato di Verbania, isolando alcune abitazioni. Forte maltempo è previsto anche oggi sia in Lombardia che in Friuli Venezia Giulia.

In Veneto è allerta gialla fino a domani.