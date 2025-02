Milano, spari in panetteria: un morto, è caccia al killer

Ascolta ora 00:00 00:00

Sparatoria con almeno un morto a Milano, in piazzale Gambara, prima periferia ovest della città. Il fatto è avvenuto in un panificio pasticceria, proprio accanto all'entrata della fermata della metro Rossa, intorno alle 18.30. Sul posto sono arrivate numerose Volanti della polizia, la Scientifica e i soccorritori del 118 con due ambulanze e due automediche, intervenute in codice rosso.

Il bilancio è di un morto e di un ferito gravissimo, mentre il killer è in fuga. Le vittime sarebbero entrambe giovani ucraini. Il morto, deceduto prima dell'arrivo al Policlinico, è in corso di identificazione, mentre il ferito ha 26 anni. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Carlo. Gli accertamenti sono affidati agli agenti della Questura, che oltre a ricostruire l'accaduto hanno fatto scattare le ricerche dell'uomo che ha fatto fuoco. Sono ancora poco chiari i contorni dell'agguato.

Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, i due giovani sono entrati nella panetteria che si trova nella piazza e hanno ordinato qualcosa da mangiare. Non appena il titolare del negozio è andato nel retro, probabilmente per riscaldare il cibo, il killer è entrato nel locale e ha sparato a breve distanza ai due clienti. Poi è scappato facendo perdere le proprie tracce. Tutto è successo in pochissimi secondi, è plausibile che l'aggressore stesse seguendo i suoi obiettivi. Sotto choc il panettiere che ha sentito gli spari nel proprio negozio e quando è accorso ha trovato le due vittime riverse a terra.

L'assassino è fuggito con l'arma in pugno. I poliziotti lo braccano e hanno raccolto la testimonianza del gestore del panificio pasticceria, che si trova al civico 4 del piazzale. Gli agenti stanno inoltre verificando la presenza di telecamere sia dentro il negozio sia nelle immediate vicinanze, anche quelle della metropolitana. Non è noto se l'aggressore si sia allontanato di corsa, con un mezzo di trasporto oppure con la metro. Il luogo il pomeriggio del sabato e solitamente affollato, molti passanti, famiglie, giovani in cerca di un locale per l'aperitivo e avventori dei negozi.

Di certo quindi non sarà difficile trovare qualcuno che abbia visto la fuga dell'autore del raid mortale, se non lo stesso agguato a colpi di pistola, scatenato non si sa da cosa.

Anche l'identificazione precisa delle vittime - una delle due sarebbe senza documenti - fornirà elementi utili agli investigatori. I due ragazzi sarebbero stati raggiunti da diversi colpi di pistola.