"Una minaccia la mobilitazione per i filo Hamas"

I casi sollevati da Il Giornale sull'inchiesta riguardante Mohammad Hannoun diventano oggetto dell'interrogazione parlamentare di Fratelli d'Italia. A firmarla sono la responsabile dell'immigrazione Sara Kelany con il collega Francesco Filini e la spiegazione del ministro dell'Interno Piantedosi si attende per il 14 di gennaio, quando sarà in aula per rispondere alla richiesta di informativa urgente già formulata il 27 dicembre: "Da inchieste giornalistiche si apprende che l'Associazione dei Palestinesi in Italia (Api) presieduta da Mohammed Hannoun, indagato per finanziamento del terrorismo internazionale, attualmente in carcere, avrebbe organizzato nel 2019 una missione in cui è avvenuto un incontro con Khaled Meshal, tra gli attuali leader dell'organizzazione terroristica Hamas", scrivono in riferimento all'articolo in cui è stato evidenziato come proprio il sito di Hannoun (InfoPal), diretto da Angela Lano, siano stati resi noti i dettagli del convegno. Un secondo elemento al centro dell'interrogazione è il profilo di uno dei giovani dell'Api, Abdelrahman Said, che ha pubblicato sui propri social diversi post celebrativi nei confronti di Hamas e dei miliziani dell'organizzazione, oltre che di sostegno a Yaya Sinwar, mente dell'attacco terroristico del 7 ottobre 2023. Si chiede quindi al titolare del Viminale "se ritenga che le manifestazioni organizzate a sostegno dei soggetti detenuti in via cautelare nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas possano costituire una minaccia alla sicurezza dei cittadini italiani". Sentita da Il Giornale, Kelany ribadisce come sia particolarmente rilevante in quanto emerso che "sia un ragazzo colui che inneggia ad Hamas, il che implica anche che abbia una forte influenza sulle giovani generazioni.

Questo assume un carattere ancora più pericoloso, perché la capacità persuasiva in chi è fondamentalista rischia di espandersi ed è quello a cui stiamo assistendo sia nelle periferie che nelle grandi città. Attenzione all'indottrinamento dei giovani, che sono la rappresentazione plastica del separatismo religioso che l'Islam politici tenta di diffondere".