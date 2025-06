La Pergola perde lo status di Teatro Nazionale

Il Teatro La Pergola di Firenze perde lo status di Teatro Nazionale e viene declassato a Teatro della Città. Secondo fonti giornalistiche la Commissione consultiva teatro del Mic si è limitata a sottolineare che il Progetto Triennale presentato dalla Fondazione che gestisce il teatro non avrebbe gli elementi necessari per vedersi riconosciuto lo status di Teatro Nazionale. Questo apre la strada al declassamento a Teatro delle Città. Una decisione che ha portato una spaccatura all'interno della Commissione ministeriale, incaricata di assegnare i titoli e i relativi finanziamenti ai teatri italiani. Tre commissari, Angelo Pastore (Regioni), Alberto Cassani (Province) e Carmelo Grassi (Anci), si sono dimessi in polemica con la decisione "della maggioranza della Commissione di voler declassare la Fondazione teatro Nazionale della Toscana" che vede Stefano Massini alla direzione artistica. Ed è proprio il direttore artistico, secondo il centrosinistra, il vero bersaglio del "declassamento". " Il declassamento della Fondazione Teatro della Toscana, che ha alla direzione artistica una figura di altissimo profilo come Stefano Massini - recita una nota dei deputati dem della Commissione cultura -, rappresenta un fatto di una gravità senza precedenti. Un atto che ha il sapore evidente della rappresaglia politica e che mina alla base l'autonomia e la credibilità delle istituzioni culturali del nostro Paese".

Parole dure anche dal leder di Italia viva Matteo Renzi. "Declassare la Pergola per ragioni ideologiche - dice l'ex premier - è uno schiaffo a Firenze e alla cultura". Mentre il diretto interessato, Stefano Massini, sui social si definisce "schifato".