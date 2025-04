"Il Pil sarà colpito dalle tariffe Usa"

Ascolta ora 00:00 00:00

«A partire dal secondo trimestre l'andamento dell'economia italiana potrebbe risentire degli annunci riguardanti i dazi imposti dagli Stati Uniti e dell'elevato grado di incertezza circa l'evoluzione delle politiche tariffarie a livello globale». È quanto afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (in foto) nella relazione annuale sui progressi nel 2024 contenuta nel Dfp, il nuovo Def, che ieri è stato trasmesso alle Camere. «Gli indicatori ad alta frequenza relativi al primo trimestre di quest'anno - rimarca il titolare del Tesoro - prefigurano una ripresa della crescita del Pil e dell'occupazione». L'Italia, ha sottolineato, «si presenta con rinnovata credibilità di fronte a un quadro economico e finanziario di grande complessità». Ribadito il principio in base al quale «la peculiarità del sistema economico italiano esige la difesa dell'interesse nazionale nelle sedi europee e internazionali in questa fase di profondi e storici mutamenti». Giorgetti ha posto in rilievo «il notevole miglioramento della finanza pubblica nel 2024» e ha confermato «gli obiettivi di spesa netta e di riduzione di deficit e debito enunciati nel Piano strutturale di bilancio».Un impegno che il governo assolverà in questo difficile contesto «salvaguardando la disciplina di bilancio» ma senza far mancare «il sostegno alle famiglie e i servizi sociali».

L'inquilino numero uno di Via XX Settembre ha ribadito il dimezzamento delle stime di crescita del Pil 2025 al +0,6% annuo e il taglio di quelle del biennio successivo al +0,8% anche a causa degli effetti di trascinamento di un 2024 andato meno bene delle attese. Questo non esclude «un maggiore impegno su sicurezza e difesa» che «dovrà necessariamente procedere di pari passo con il rilancio dell'industria nazionale».