Mister Brexit "discriminato". Via la direttrice di NatWest

Nel caso Coutts cade la prima testa. Dopo essersi scusata ufficialmente con Nigel Farage, la direttrice esecutiva del gruppo NatWest - di cui fa parte la banca che aveva chiuso senza spiegazione il conto del leader dell'Ukip - Dame Alison Rose ha accettato di dimettersi. La signora, una convinta Remainer che addossa alla Brexit la colpa del declino dell'economia nazionale, era anche la fonte consultata dalla Bbc che aveva sostenuto la tesi della chiusura dei conti per motivi «commerciali». L'emittente pubblica si è già scusata con Farage e ha modificato la sua storia, ma il politico non è ancora soddisfatto. «Le dimissioni di Rose sono solo l'inizio, ma adesso deve andarsene tutto il consiglio della NatWest - ha dichiarato Farage - Le dimissioni erano dovute perché il ruolo primario di una banca è quello di rispettare la privacy dei suoi clienti». Secondo il leader indipendentista tutto il consiglio dovrebbe dimettersi in quanto aveva approvato una dichiarazione di Rose in cui la signora affermava che non aveva rivelato «nessuna informazione finanziaria personale», dichiarazione che cozza però con la lettera di scuse della Bbc che spiegava di aver verificato proprio con Rose le ragioni della chiusura dei conti di Farage.

Dopo un'intensa giornata di ammissioni e smentite, mercoledì il presidente del gruppo NatWest, Sir Howard Davies aveva comunicato che Dame Rose aveva accettato di farsi da parte. Il ministro della City Andrew Griffith ha accolto con sollievo le dimissioni di Rose. «Mi auguro che tutto il settore finanziario impari da questo incidente - ha twittato - il suo ruolo è servire i clienti in modo giusto, non dire loro come e che cosa devono pensare». Sempre secondo Griffith non sono necessarie anche le dimissioni del presidente Davies, dato che il suo pensionamento è già stato pianificato per la metà del prossimo anno. «Stiamo già cercando un suo sostituto - ha spiegato il ministro - e quindi lasceremo che il processo di ricerca continui fino a quando la banca non troverà il suo successore».

I guai per la NatWest potrebbero non finire qui. Ieri, l'Ufficio che sovrintende la protezione dei dati personali ha reso noto che aprirà un'inchiesta relativa a un reclamo presentato subito dopo le rivelazioni fatte dalla NatWest di informazioni personali relative ai conti di mister Farage.