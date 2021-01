Il mistero dell'orologio di Conte: "Alle 9.30 segnava le 10.20 e alla fine dell'intervento la stessa ora"

Anche oggi il presidente del Consiglio ha scatenato i complottismi. Il motivo? L'orologio da polso che indossa già da qualche tempo e che sembra non segnare mai l'ora esatta. Si tratta di un modello storico di una nota marca di lusso. Anche oggi Giuseppe Conte si è presentato in Senato con il suo elegantissimo accessorio al polso. Le inquadrature e gli scatti dei fotografi presenti a Palazzo Madama.

Qualche mese fa, il dettaglio dell'orario sbagliato durante una conferenza stampa del presidente della Repubblica aveva spinto i complottisti a ipotizzare che Giuseppe Conte avesse precedentemente registrato il suo intervento. Una conferenza in differita, quindi, secondo alcuni mal pensanti. Il dibattito social in quell'occasione fu particolarmente acceso e si scomodarono anche i debunker per sconfessare l'ipotesi del complotto e le relative fake news che in pochi minuti avevano invaso il web. Sì, perché nella maggior parte dei casi la soluzione più semplice è spesso quella giusta e anche in questo caso è stato così. La medesima situazione, seppure senza meno sensazionalismo, si è verificata quest'oggi ma i conduttori di Un giorno da pecora hanno rapidamente svelato il "mistero" dietro l'orario sbagliato dell'orologio di Giuseppe Conte. Il programma radiofonico di Rai Radio 1 si è spesso occupata del curioso caso dell'ora sbagliata e oggi ha avuto come ospite Simone Bruni, direttore della prestigiosa rivista di settore La Clessidra.