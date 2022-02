Modella presa a sassate e spogliata: assalita da due balordi per il cellulare

L'allarme sicurezza a Milano non si snoda solo lungo notti di ubriacature folli e lame facili di fine settimana che rotolano lente verso albe complicate. E nemmeno avanza al ritmo quasi frenetico di risse tra ragazzini esaltati, che non esitano a rapinare coetanei imberbi esibendo una sfrontatezza che è anche un evidente disagio. Ci sono le attenzioni eccessive e deviate orientate sulle donne - e i fatti di Capodanno in piazza Duomo con 11 ragazze abusate lo dimostrano - che rientrano in questo sproporzionato quadro di «risveglio» post pandemico. Lo dimostra fin troppo chiaramente l'episodio - che definire singolare potrebbe apparire un fin troppo facile eufemismo - che lunedì sera ha visto come protagonista un senegalese di 29 anni. Un uomo che, correndo sul marciapiede per circa quattro chilometri, continuava imperterrito a palpeggiare il fondoschiena a tutte le donne che incontrava sul suo cammino per poi rimettersi a correre, quasi si fosse prefissato di stabilire il record dell'ora.

È accaduto lungo viale Monza, una delle principali direttrici che, a nord di Milano, collega la città a Sesto San Giovanni. Una strada molto lunga che l'africano ha percorso, non con poca fatica (a un certo punto si è fermato per riprendere fiato e poi è ripartito) dal civico 319 fino al 16, diretto verso il centro di Milano, dilettandosi nel suo «passatempo». Senza però fare i conti con uno studente italiano ventenne che, mentre lo seguiva, chiamava la polizia. Una volta bloccato dagli agenti delle «Volanti», il bilancio delle donne palpeggiate, era arrivato a quota sei. Solo una di loro - una 57enne in coda fuori da un ristorante - ha deciso di sporgere denuncia contro lo straniero, ma la polizia si aspetta che possano arrivare altre querele. L'uomo è stato portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale.

Tuttavia la serata era appena iniziata e la notte, a Milano, come sempre era ancora molto giovane. Un'ora dopo circa non molto lontano da lì - ovvero in via Tadino, zona Porta Venezia - Y. W., un marocchino di 35 anni, ha tentato di rapinare una giovane e nota modella di origine senegalese che in questi giorni si trova a Milano per la settimana delle sfilate e che sarà impegnata in passerella per Prada e Max Mara. Per la ragazza e per gli amici che erano con lei l'altra sera in centro sono stati attimi di panico. Prima il nordafricano l'ha aggredita, poi quando gli amici di lei sono intervenuti, è scappato, tornando poco dopo con un altro uomo. E con lui, armati di sassi, i due stranieri hanno cercato nuovamente di aggredire la ragazza, strappandole i vestiti, strattonandola e scaraventandola contro il muro, quindi colpendola a uno zigomo con un sasso e nel frattempo cercando di strapparle il cellulare dalla tasca posteriore dei pantaloni. Gli aggressori hanno anche spinto a terra una delle due amiche della vittima (anche loro sono modelle), ma a quel punto le urla hanno richiamato una pattuglia della polizia locale che in quel momento era in servizio nella zona. Sono stati i vigili a mettere fine all'assalto. E sono riusciti ad arrestare uno degli aggressori (l'altro è fuggito) che, accusato di tentata rapina, è stato portato in carcere a San Vittore.