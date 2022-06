"Pensavo di andare al mare...": l'Agcom "punisce" la Littizzetto

Violazione della par condicio e del pluralismo. L'Agcom, secondo quanto rivelato dall'Adnkronos, richiama la Rai per il monologo sul referendum tenuto da Luciana Littizzetto.

""A voi va il mio grazie grazie grazie, perché votare è bellissimo e io sono l’ultimo anello di una catena che parte da Mattarella e arriva alla punta della mia matita. Però io vi dico la verità, il 12 giugno pensavo di andare al mare" , aveva esordito la Littizzetto nel corso della puntata del 29 maggio di 'Che Tempo che fa', rivolgendosi ai parlamentari. E ancora: "Diciamo che so vagamente, so a spanne, so a grandi linee. Ma se devo scegliere, non so proprio un benemerito, definito, totalizzante, liberatorio, scintillante…".

Secondo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la comica piemontese ha violato la legge 28 del 2000 dando, seppur non in maniera diretta e plateale informazioni sul referendum. L'Agcom richiama, dunque, la Rai "affinché nei programmi di informazione venga garantito un rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici in tutto il periodo di campagna referendaria" . L'Autorità, inoltre, avrebbe interpretato la scelta dell'amministratore delegato Carlo Fuortes di inserire nel palinstesto Rai un programma di due ore dedicato al referendum solo come un mezzo per rimediare, appunto, al monologo della Littizzetto.