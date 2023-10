Morto l'anziano investito a Milano. È la 27esima vittima della strada

Donato Modugno, 83 anni di Lavello, in Basilicata, ma residente a Milano, è la vittima numero 12 tra i pedoni investiti in città dall'inizio del 2023. La 27esima della conta degli incidenti stradali, che comprende ciclisti, guidatori di monopattino, motociclisti e automobilisti. L'anziano è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce in piazza Gobetti, all'angolo con via Monte Nevoso, poco lontano da casa propria, nel pomeriggio di giovedì. Ed è morto in ospedale ieri. La Procura nelle prossime ore aprirà un'inchiesta per omicidio stradale. Il pm di turno Maria Giuseppina Gravina aprirà il fascicolo per procedere agli accertamenti, tra cui l'autopsia.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale. L'83enne è stato portato in ospedale d'urgenza in condizioni molto gravi subito dopo essere stato travolto. Ha riportato traumi alla testa e al volto. L'auto che lo ha investito ha poi urtato un'altra vettura per schiantarsi alla fine contro quattro macchine in sosta. L'incidente è avvenuto nella zona della stazione di Lambrate, a nord-est della metropoli. Modugno, nato in provincia di Potenza, abitava a meno di cinquecento metri dal punto della tragedia. Intorno alle 15.30, per cause che ancora devono essere accertate, l'anziano è stato centrato dall'auto mentre si trovava sulle strisce pedonali. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dello scontro, da cui sarà poi possibile stabilire le responsabilità.

L'83enne è il 12esimo pedone a morire sulle strade milanesi da inizio anno. L'ultima vittima, solo quattro giorni prima, era stato Fabio Buffo, 48 anni, padre di due figli. L'uomo è stato travolto la mattina dell'8 ottobre in viale Forlanini, la strada che porta allo scalo di Linate. Lo ha investito un autobus di Atm della linea 175. Il mezzo pubblico procedeva lungo il viale in direzione Linate e all'incrocio con via Bellosio ha svoltato a destra investendo il 48enne, che stava anche lui attraversando la strada sulle strisce pedonali. Secondo i primi accertamenti, un'auto parcheggiata sul passaggio pedonale per la sostituzione di una ruota avrebbe ostacolato la visuale o in qualche modo distratto il conducente dell'autobus. Buffo è praticamente morto sul colpo.

Sempre ieri in città c'è stato un incidente che poteva avere gravissime conseguenze. Un autocarro, il cui conducente si è subito fermato a dare soccorso, ha investito una mamma con un passeggino. Anche questa volta i pedoni si trovavano sulla strisce. È successo alle 9.20 circa in viale Monza, all'altezza del civico 222 e all'angolo con via Cislaghi, nella prima periferia nord di Milano. Gli operatori del 118 hanno soccorso la donna e il bimbo nel passeggino, un maschio di appena 11 mesi. Solo il piccolo ha avuto bisogno del trasporto all'ospedale Niguarda, in codice verde. Indaga la polizia locale.