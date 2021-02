"È morto qualcuno?", la sigla dello speciale ​Tg1 sul governo Draghi è virale

" Non la devono aver presa bene in Rai ", l'ironia del web si scatena dopo la messa in onda dello speciale Tg1 dedicato al nuovo governo di Mario Draghi. La rete ammiraglia di Viale Mazzini ha mandato in onda un'edizione speciale per seguire il giuramento dell'ex governatore della Bce e della squadra dei ministri nominata dal nuovo premier. Ma la sigla scelta non è proprio piaciuta al popolo del web, che si è letteralmente scatenato sui socail network.

La musica di introduzione dello speciale Tg1 dedicato al giuramento della governo Draghi "è un inno alla tristezza", ha commentato qualcuno, e il video è diventato virale in poco tempo sia su Instagram sia su Twitter. " È morto qualcuno? Ci sono 1300 sigle da scegliere, su 1300: questa. ", ha commentato Lallero su Twitter, condividendo il video dell'inizio del programma andato in onda poche ore fa su Rai Uno.

Anche meno dai non drammatizziamo", "A tratti mi ricorda la sigla di Downton Abbey

Io avrei messo Whatever it takes

Il governo delle larghe intese ha giurato in mattinata nel Salone delle Feste . Unasenza pubblico e giornalisti a cui sia Mediaset che Rai hanno dedicato ampio spazio sui rispettivi canali televisivi. La sigla di apertura dello speciale Tg1, però, ha catturato l'attenzione del popolo dei social e il video della musica scelta, decisamente triste rispetto ai toni della cerimonia di insediamento, è finito nel mirino non tanto della critica quanto dell'degli internauti: "", "". Insomma all'occhio attento del popolo di internet non è sfuggito il dettaglio e il filmato è diventato virale.