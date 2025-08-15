Mosca è già pronta a testare il nuovo missile a propulsione nucleare

Le truppe russe e ucraine non prestano attenzione all'imminente vertice in Alaska. Il senso del dentro o fuori non appartiene ai soldati impegnati al fronte, soprattutto perché Putin, in attesa di incontrare Trump, ha chiesto ai suoi generali di spingere sull'acceleratore e cannibalizzare più territori possibili. E come se non bastasse circola la notizia che Mosca si starebbe preparando a testare il suo nuovo missile da crociera 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare, forse nelle stesse ore in cui si decideranno i destini ad Anchorage. Lo riporta la Reuters sul suo sito, che cita due ricercatori americani e una fonte occidentale esperta di sicurezza. Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies e Decker Eveleth del think tank CNA sono giunti separatamente alle loro valutazioni studiando immagini satellitari.

Gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno provocato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 23, tra cui alcuni bambini. Missili balistici e droni kamikaze si sono schiantati sugli oblast di Kherson, Donetsk, Kharkiv e Sumy, a dimostrazione di quanto il Donbass sia la macro-regione (assieme alla Crimea) più reclamata da Putin. Nel luglio 2025, il numero di vittime civili in Ucraina ha raggiunto il livello più alto degli ultimi tre anni, con 286 morti e 1.388 feriti, secondo la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina.

Le forze di Kiev hanno restituito il favore bombardando (da 48 ore) il Belgorod (un morto), dove è stato danneggiato anche il palazzo sede del governatorato russo, e facendo esplodere una raffineria a Volgograd che lavora oltre 15 milioni di tonnellate di petrolio all'anno, pari al 5,6 per cento di tutta la raffinazione russa. L'azienda produce diesel, benzina e carburante per aerei, di fondamentale importanza per la logistica delle forze armate russe.

Mosca nel frattempo parla di "caccia grossa" nel rivelare i dettagli di un'operazione architettata dai servizi di sicurezza interni che hanno distrutto quattro hub per la produzione di missili Sapsan. Sono vettori capaci di colpire in profondità il territorio russo, assemblati nel corso di un progetto finanziato dalla Germania e sviluppato con l'aiuto di Paesi europei. Due degli impianti si trovavano a Pavlograd (Dnipropetrovsk), gli altri a Shostka (Sumy).

Sul campo oltre 50 km a ridosso del confine degli oblast di Kharkiv e Dnipropetrovsk sono passati sotto il controllo delle forze armate russe dopo l'occupazione degli insediamenti di Iskra e Shcherbinovka. Ennesimo segnale della volontà di Putin di spingersi sempre più nel cuore dell'Ucraina. La situazione più drammatica si segnala a Pokrovsk (Donetsk), dove le truppe di Mosca, dopo 50 scontri nelle ultime ore, avanzano e bloccano l'autostrada Dobropolye-Kramatorsk. Tutte le vie logistiche che consentono l'afflusso di rifornimenti e rinforzi alle brigate ucraine sono in mano ai russi o sotto il tiro delle forze di Mosca. Le armate di Kiev si starebbero ritirando anche da Kupyansk (Kharkiv), pressate dal nemico che ha attraversato il fiume Oskol, a nord della città. Intanto un caccia russo Su30 si è schiantato nel Mar Nero

L'unico segnale di distensione arriva dal nuovo scambio di prigionieri avvenuto ieri pomeriggio sotto la

mediazione degli Emirati Arabi Uniti: 84 soldati per parte hanno potuto riabbracciare le proprie famiglie (nella foto alcuni di quelli russi). Tra gli ucraini liberi anche alcuni miliziani che hanno combattuto a Mariupol.