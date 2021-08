Schiaffone a Conte. La De Vito: "Lascio M5S, traditi elettori"

Il MoVimento 5 Stelle è costretto a registrare l'ennesima fuoriuscita dal partito: il consigliere regionale del Lazio Francesca De Vito ha comunicato la decisione di abbandonare il gruppo regionale. L'esponente politico abbandona così la formazione tramite cui era stata eletta alla Pisana.

I grillini perdono un altro elemento del loro schieramento, peraltro in un contesto, quello laziale, dove il MoVimento 5 Stelle svolge un ruolo fondamentale per tenere in piedi la gestione dell'ex segretario del Pd Nicola Zingaretti. Lo sfogo di Francesca De Vito, che è lungo ed articolato, è comparso su Facebook qualche ora fa.

L'ex esponente politico grillino ha posto accenti su molte delle questioni su cui il MoVimento 5 Stelle avrebbe seguito una linea contraria a quella comunicata agli elettori in campagna elettorale. Il che rientra in qualche modo nel dibattito che riguarda il da farsi per i pentastellati, chiusi tra l'indefinibilità dell'ex premier Giuseppe Conte e la tentazione del ritorno al "partito del Vaffa", che sarebbe invece caldeggiata da Alessandro Di Battista e da chi, ad esempio, ha optato per votare contro la riforma Cartabia in Parlamento.

Il consigliere regionale ha scritto di non voler essere "complice" di " tutti i silenzi relativi alla questione Tosini, ex dirigente regionale del settore rifiuti, al concorso di Allumiere o a quello della ASL di Latina". Ma non solo. La De Vito ha anche aggiunto di non avere intenzione " essere accostata ai voti favorevoli sul parziale ripristino di una quota dei #vitalizi né al favore concesso con la proroga ai gestori delle slot machine, una nostra battaglia da sempre, a cui anche alcuni consiglieri di maggioranza hanno votato contro".

Insomma, i grillini per la De Vito avrebbero operato una vera e propria rivoluzione delle priorità, smentendo peraltro alcune architravi del loro programma politico e tradendo, dunque, le preferenze conquistate. E per questo l'esponente laziale ha optato per lasciare al loro destino i pentastellati.

L'ex grillina si dimostra anche scettica sull'ormai consolidato ingresso in Giunta da parte dei suoi ex colleghi di partito: "Ritengo - ha scritto all'interno del post apparso sul social citato - che nel #Lazio migliaia di elettori del M5S siano stati traditi da chi non ha avuto la forza di resistere alle "lusinghe" di #Zingaretti ed è entrato in Giunta senza un voto di conferma da parte degli iscritti e malgrado lo stesso Governatore continui quotidianamente ad aggredire verbalmente la Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi". Del resto, l'alleanza tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle, che nel Pd è perseguita soprattutto dal segretario Enrico Letta, è uno dei temi posti sul tavolo da chi vorrebbe tornare all'oltranzismo della prima ora. Esistono differenze di posizioni evidenti tra i pentastellati, che stanno affrontando un vero e propio caos al loro interno.