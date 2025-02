Musk minaccia il governo Fdi: nessun asse contro di voi

Ascolta ora 00:00 00:00

«Ricatto al Parlamento». «Pizzino alla premier». «A Meloni passerà la cotta per Elon?». Basta un post sull'ex Twitter del lobbista di Elon Musk in Italia, Andrea Stroppa, che denuncia un presunto complotto bipartisan tra Fdi e Pd ai danni del suo esuberante patron e del suo impero spaziale, per scatenare la polemica delle opposizioni e le smentite della maggioranza. Oggetto del contendere, il ddl Spazio, che è all'esame di commissione a Montecitorio. Succede che maggioranza e opposizione trovano l'intesa su un paio di emendamenti che subordinano la fornitura di servizi di comunicazione satellitari, per fini istituzionali e governativi (nel campo della Difesa e della sicurezza nazionale) ai principi di compatibilità con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa a livello europeo. Nonché alla proprietà e controllo esclusivo della nazione sulla crittografia e le componenti software e hardware utilizzate dal committente. Una misura di garanzia a tutela della «sovranità digitale» e della sicurezza delle comunicazioni nazionali, per evitare che i sistemi di crittografia delle comunicazioni satellitari siano a disposizione di un soggetto privato come Musk, e a sostegno delle «filiere italiane» nel settore, cioè del «ritorno industriale per il paese». Gli emendamenti in materia sono stati presentati dal Pd, modificati su richiesta della maggioranza e hanno ricevuto l'assenso del governo. Tanto è bastato, però, per scatenare la reazione piccata di Stroppa, che ha twittato: «Intesa Pd-FdI. Bene, si vuole far passare Starlink e SpaceX (che, tra l'altro, ha lanciato missioni per l'Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro». La risposta di Fdi, messi nel mirino dall'agente di Musk, arriva attraverso Andrea Mascaretti, relatore del provvedimento: «É una polemica assolutamente priva di fondamento - assicura - perché sono stati approvati all'unanimità emendamenti» che non sono «contro o a favore di qualcuno» ma che «rafforzano i concetti di sicurezza nazionale e di ritorno industriale per l'Italia, già espressi nella legge». E «se qualcuno dice il contrario o non ha letto il testo oppure è in malafede». L'emendamento «presentato dal Pd come anti-Musk», assicura Mascaretti, «è stato bocciato dalla maggioranza». Vinicio Peluffo, che per i dem segue il ddl, dice: «Non possiamo permettere che interessi esterni, per quanto potenti, interferiscano con l'autonomia del Parlamento». E si chiede: «Forse gli sproloqui del referente di SpaceX in Italia rappresentano la conferma che le aziende di Musk hanno ricevuto promesse dal partito della premier? Domani in commissione verificheremo se la maggioranza cederà al ricatto». Per M5s «Musk vuole la strada letteralmente spianata per fare il bello e il cattivo tempo in Italia». Secondo Italia viva il tweet è «un pizzino a Giorgia Meloni».

Stroppa non è nuovo a nervose uscite contro il governo: da giorni esterna sui social propugnando la necessità di rimuovere il ministro degli Interni Piantedosi (per sostituirlo nei suoi intenti con Salvini).

Nelle settimane scorse ha velatamente polemizzato persino con il Quirinale (dopo aver chiesto il numero privato di Sergio Mattarella per parlargli direttamente) per contrastare gli avvertimenti del capo dello Stato sui rischi di affidare pezzi cruciali della sicurezza nazionale a «neo-feudatari del Terzo Millennio» e «novelli corsari» che pretendono di «gestire lo spazio».