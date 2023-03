Nave di Paul Allen si inclina in porto: 25 feriti, 15 gravi

Una nave si è inclinata su un fianco a causa del forte vento in un bacino di carenaggio nel porto di Edimburgo, in Scozia, causando il ferimento di venticinque persone: quindici di loro sono state ricoverate in ospedale. Ne ha dato notizia la Bbc secondo cui si tratta della nave da ricerca «Petrel», acquistata dal defunto co-fondatore di Microsoft, Paul Allen. L'imbarcazione si trovava all'Imperial Dock di Leith quando a causa delle forti raffiche di vento si è adagiata sul fianco. Le immagini pubblicate sui social media mostrano la nave da 3.000 tonnellate inclinata di 45 gradi. Lo Scottish Ambulance Service ha coordinato l'operazione di soccorso con diverse unità ed è stato chiesto ai residenti di evitare il pronto soccorso della Royal Infirmary di Edimburgo, dove stavano portando i feriti, a meno che non si trattasse di un'emergenza per evitare di intasare il pronto soccorso.

Paul Allen (che è morto a Seattle il 15 ottobre 2018 a 65 anni per complicazioni dovute al Linfoma di Hodgkin) è stato, assieme a Bill Gates, il fondatore della Microsoft. Ma nel novembre del 2000 aveva abbandonato ogni incarico direttivo nell'azienda vendendo 68 milioni di azioni e detenendone 138 milioni, pari all'8% circa, conservando un posto come consulente. Ma si era dimesso dal consiglio di amministrazione. Da quel momento in poi, Allen si dedicò all'attività filantropica: contribuì a organizzazioni collegate ai servizi sanitari umani, e per promuovere il progresso della scienza e della tecnologia. La Paul G. Allen Family Foundation venne fondata nel 1986 per amministrare la maggior parte delle sue donazioni. Circa il 60 per cento del denaro va a Seattle e in tutto lo stato di Washington, il 12 per cento a Portland (Oregon). Il restante 28 per cento viene distribuito nelle altre città del nord-ovest del Pacifico. Allen, a partire dal 2007, ha donato circa 900 milioni di dollari. È stato il maggior sostenitore, con 14 milioni di dollari, dell'omonima fondazione «Paul G. Allen Center for Computer Science & Engineering». Nel corso degli anni, Allen, ha contribuito con milioni di dollari all'University of Washington Medical School. Ha fondato inoltre l'Institute for Brain Science Allen nel 2003, società senza scopo di lucro, con Jo Allen Patton, sorella di Paul.